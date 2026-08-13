iPhone 18 sumaría mejoras clave heredadas de los modelos Pro

El nuevo iPhone 18 tendría más memoria RAM y un Dynamic Island más angosto, según trascendidos de la industria tecnológica.

El iPhone 18 base, que Apple lanzaría antes de marzo de 2027, contaría con 12GB de memoria RAM, una cifra que superaría los 8GB del iPhone actual. Así lo indicó el analista Jeff Pu, quien también anticipó cambios en el diseño frontal del teléfono.

Esta proyección coincide con la que había planteado el analista Dan Nystedt en abril pasado, cuando adelantó el mismo salto de memoria para el iPhone 18. Sin embargo, el reporte más reciente de Ming-Chi Kuo contradice ambas versiones, ya que sostiene que el iPhone 18 y el iPhone 18e tendrían apenas 9GB de RAM.

Diferencias entre los analistas sobre el iPhone 18 La discrepancia entre las fuentes no es menor. Si la memoria quedara en 9GB, el teléfono podría quedar afuera de ciertas funciones de Apple Intelligence, algo que sí ocurriría con la propuesta de Kuo. Pu, en cambio, sostiene que la marca destinaría más recursos al modelo estándar.

Pu coincide con Kuo en un punto: el iPhone 18e, la versión más económica prevista para la primavera boreal, llegaría con 9GB de RAM. Ambos modelos, el iPhone 18 y su variante e, funcionarían con el chip A20.

Un diseño con Dynamic Island más angosto Otro de los datos que aportó Pu tiene que ver con el diseño. Según su fuente, el iPhone 18 tendría un Dynamic Island más angosto que el actual. Hasta ahora, ese cambio se asociaba sobre todo a los modelos Pro, aunque el filtrador Ice Universe ya había señalado que todo el lineup del teléfono adoptaría la modificación.