Apple actualiza el diseño de los íconos en la quinta beta de iOS 27
La compañía estadounidense Apple presentó modificaciones estéticas en la interfaz de usuario de sus aplicaciones principales.
Apple liberó la quinta beta de iOS 27 con ajustes de diseño en el sistema operativo para sus celulares. La actualización incorpora renovados íconos bajo la estética de vidrio líquido en servicios como Safari, la aplicación Siri, Ajustes, Remote, App Store y Vista Previa.
El desarrollo del paquete de software busca otorgar mayor profundidad mediante capas superpuestas. Las aplicaciones de Mapas, Fotos y Tiempo ya habían recibido modificaciones gráficas en las versiones iniciales de prueba, mientras que otros componentes conservaban el estilo previo.
Cambios en los accesos de Safari, Siri y la App Store
El acceso a Safari muestra un tono azul más vivo con líneas de brújula y flechas de mayor detalle en la gráfica. Por su parte, la aplicación de Siri adopta una apariencia similar a la burbuja interactiva que aparece en pantalla durante su uso.
En tanto, el acceso a la tienda App Store suma un efecto traslúcido para destacar la letra central del logotipo. La aplicación de Ajustes incrementa su nivel de transparencia, mientras que Remote cambia su fondo negro por una superficie en tono gris.
Lanzamiento programado y ajustes de diseño en el sistema operativo
La aplicación Vista Previa renovó su aspecto integrando la figura de una lupa sobre un fondo colorido. Apple evalúa modificar más accesos directos en las próximas versiones de prueba para consolidar la apariencia de vidrio líquido en toda la plataforma.
El proceso de pruebas para desarrolladores se encuentra en su fase de ajuste final. De esta forma, el despliegue oficial de iOS 27 estará disponible para el público general en aproximadamente un mes, completando la renovación estética del ecosistema móvil.