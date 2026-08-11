Apple actualiza el diseño de los íconos en la quinta beta de iOS 27

La compañía estadounidense Apple presentó modificaciones estéticas en la interfaz de usuario de sus aplicaciones principales.

La quinta beta de Apple iOS 27 ajusta la estética de los íconos de aplicaciones centrales en el iPhone.

Apple liberó la quinta beta de iOS 27 con ajustes de diseño en el sistema operativo para sus celulares. La actualización incorpora renovados íconos bajo la estética de vidrio líquido en servicios como Safari, la aplicación Siri, Ajustes, Remote, App Store y Vista Previa.

El desarrollo del paquete de software busca otorgar mayor profundidad mediante capas superpuestas. Las aplicaciones de Mapas, Fotos y Tiempo ya habían recibido modificaciones gráficas en las versiones iniciales de prueba, mientras que otros componentes conservaban el estilo previo.

Cambios en los accesos de Safari, Siri y la App Store El acceso a Safari muestra un tono azul más vivo con líneas de brújula y flechas de mayor detalle en la gráfica. Por su parte, la aplicación de Siri adopta una apariencia similar a la burbuja interactiva que aparece en pantalla durante su uso.

En tanto, el acceso a la tienda App Store suma un efecto traslúcido para destacar la letra central del logotipo. La aplicación de Ajustes incrementa su nivel de transparencia, mientras que Remote cambia su fondo negro por una superficie en tono gris.

El ícono de Safari adopta un tono azul más intenso y líneas detalladas en su brújula. Imagen generada con IA Lanzamiento programado y ajustes de diseño en el sistema operativo La aplicación Vista Previa renovó su aspecto integrando la figura de una lupa sobre un fondo colorido. Apple evalúa modificar más accesos directos en las próximas versiones de prueba para consolidar la apariencia de vidrio líquido en toda la plataforma.