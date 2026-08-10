¿Por qué el iPhone 18 Pro será un 38% más caro?

Un informe de la consultora TrendForce revela el impacto de los insumos en los costos de producción del próximo modelo de Apple.

Apple registrará un aumento de precios por la crisis de las RAM.

La consultora tecnológica TrendForce estimó una suba en los costos de fabricación del próximo teléfono de Apple. A través del análisis de componentes, la firma reveló que la lista de materiales del iPhone 18 Pro registrará un incremento del 38% frente al costo del iPhone anterior debido al aumento de los chips de memoria.

Los insumos de almacenamiento para los iPhone pasaron de representar el 10 por ciento del costo total de piezas a alcanzar un 34 por ciento durante el tercer trimestre de este año. La consultora prevé que esa proporción superará el 40 por ciento en la primera mitad del próximo año.

La producción del iPhone 18 Pro sufrirá un impacto directo por el costo global de la memoria. Imagen generada con IA El costo de la memoria desplaza a la pantalla y al procesador Históricamente, los paneles de visualización y los procesadores de aplicaciones representaban las partidas de gasto más abultadas en el ensamble de cada unidad. La escalada en los valores de los chips redujo la participación porcentual de esos componentes tradicionales dentro del costo total del dispositivo.

Esta distorsión responde a que los precios de las memorias se multiplicaron entre cinco y siete veces desde comienzos del año pasado. Esta situación afecta la rentabilidad proyectada para el segmento de gama alta.

Los paneles de visualización y procesadores perdieron peso frente al costo de los chips de memoria. TrendForce Para mitigar el impacto en el precio final de venta, la compañía estadounidense absorbería una parte del margen bruto comercial. Esta decisión busca mantener valores aceptables para los consumidores y proteger el volumen de despachos internacionales. Otra medida en evaluación consiste en ajustar los valores de los modelos de teléfonos anteriores para distribuir el costo de forma pareja en toda la oferta. El catálogo de la marca iPhone busca equilibrar sus ingresos sin perder clientes.