Fecha de lanzamiento del iPhone 18 Pro: Apple prepara su evento clave en septiembre
La empresa presentará la nueva generación de sus iPhone con probables incrementos de precio y cambios en la conducción ejecutiva.
Apple afina los detalles para la presentación de su nueva línea de celulares en la conferencia anual. Según proyecciones del sector, el anuncio del iPhone 18 Pro tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, siguiendo el esquema histórico de la firma que evita realizar presentaciones el día posterior al feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
La fecha oficial de la convocatoria a la prensa se dará a conocer el 26 de agosto, respetando la ventana de 14 días previa a la conferencia que mantiene la corporación desde hace varios años.
El debut ejecutivo y las reservas en la tienda de Apple
El evento tendrá una particularidad en la conducción institucional de la firma. Esta transmisión marcará el debut en el escenario de John Ternus como nuevo CEO de la empresa, tras asumir su cargo oficialmente el 1 de septiembre. La transmisión pregrabada se emitirá desde el Teatro Steve Jobs para los periodistas acreditados en la sede.
En materia de comercialización, la etapa de reserva previa iniciará el viernes 11 de septiembre para toda la línea de dispositivos móviles y los relojes inteligentes Apple Watch Series 12. La venta directa en las tiendas físicas comenzará el viernes 18 de septiembre, completando el cronograma habitual de la marca. De esta forma, los usuarios de Apple podrán adquirir las unidades desde mediados de mes.
Proyección de costos y el nuevo formato de teléfono plegable
Analistas de la industria anticipan variaciones en los montos de comercialización. Mark Gurman, especialista de Bloomberg, confirmó que la empresa aplicará un aumento de entre 100 y 200 dólares en los modelos más avanzados. Esta suba responde a la escasez de procesadores, componentes de memoria y la inclusión de sensores fotográficos de mayor complejidad en el chasis.
Con estas modificaciones, la opción base del iPhone 18 Pro Max alcanzará un valor de entre 1.199 y 1.299 dólares en el mercado norteamericano. Por su parte, el prototipo con pantalla flexible superará la barrera de los 2.000 dólares para posicionarse en el segmento de mayor presupuesto de la categoría. La marca busca competir de forma directa contra los dispositivos plegables de otras compañías asiáticas.
Expectativas del mercado de teléfonos en septiembre
La presentación anual de la empresa marca el ritmo comercial del cierre de año para la industria del consumo informático. La combinación de componentes de procesamiento avanzado, lentes de mayor precisión y pantallas flexibles mantendrá la atención de la prensa especializada en Apple.
De esta manera, la firma de la manzana intentará justificar el costo elevado de sus celulares mediante innovaciones en el sistema de cámaras y la integración de nuevos formatos físicos. El mercado de teléfonos aguarda la confirmación de la fecha por parte de Apple para conocer la oferta completa de productos del período.