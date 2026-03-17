El precio del iPhone plegable genera sorpresa: Apple busca competir con Samsung

Apple planea lanzar su primer dispositivo flexible durante este año con una estrategia de precios agresiva. El nuevo iPhone plegable costará lo mismo que sus principales competidores, una decisión que nadie esperaba de una empresa acostumbrada a poner valores muy altos en sus lanzamientos más innovadores.

Los analistas del sector móvil estimaban que el equipo superaría los 2.400 dólares, pero los reportes recientes cambiaron el panorama por completo. Un informe de Abdullah Asim detalla que la versión de 256 GB del iPhone plegable saldrá a la venta por 1.999 dólares. Esta cifra iguala el precio de lanzamiento del Galaxy Z Fold7, el actual referente de la categoría. Es una movida clara de Apple para no quedar afuera de un segmento que crece cada día más. El bicho ya está en camino y parece que no quiere dejarle el camino fácil a nadie.

Apple iPhone Fold - Portada Así se vería el primer plegable de Apple, de acuerdo a filtraciones. Imagen generada con IA Comparativa de costos del iPhone plegable y sus rivales La escala de precios para el nuevo equipo de la manzana seguiría la lógica de sus otros productos de gama alta. Mientras que la versión base arranca en los dos mil dólares, el modelo de 512 GB subiría a 2.199 dólares y la opción con 1 TB de almacenamiento llegaría a los 2.399 dólares. Estos valores son muy similares a los que maneja Samsung con su línea Fold, lo que marca una paridad técnica y comercial que asombra a los especialistas.

Resulta curioso que la empresa no aplique su tradicional recargo por exclusividad en este modelo. El iPhone plegable costará exactamente lo mismo que el iPhone 17 Pro Max en su versión de mayor capacidad. Esto sugiere que la firma aprendió del caso de sus visores de realidad mixta, que tuvieron ventas bajas por su costo excesivo. Al final, el objetivo es repetir el éxito de otros equipos de pantalla flexible que se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta. No se andan con vueltas: quieren que el teléfono sea un éxito de ventas masivo desde el primer día.

La estrategia de Apple para dominar el mercado flexible Muchos seguidores de la marca esperaban un valor inalcanzable, similar al de una computadora de alta gama o un monitor profesional. Sin embargo, el iPhone plegable se posiciona como una opción real para los usuarios que ya gastan mucho en telefonía. La marca sabe que la paciencia de sus clientes tiene un límite y que el interés por las pantallas que se doblan es muy alto en todo el mundo. El diseño final del iPhone promete ser innovador, pero manteniendo la esencia que los usuarios ya conocen.