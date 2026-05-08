Qué es el "modo fantasma" de WhatsApp: cómo funciona y cómo activarlo para tener privacidad

En un contexto donde la hiperconectividad y la exposición digital son moneda corriente, cada vez más usuarios buscan formas de proteger su privacidad en aplicaciones de mensajería. En ese escenario, WhatsApp ofrece una serie de herramientas que, combinadas, permiten activar lo que popularmente se conoce como “modo invisible o fantasma”.

Aunque no existe como una función oficial con un botón específico, este modo se logra mediante distintos ajustes de privacidad que reducen al mínimo la información visible para otros contactos.

El llamado “modo invisible” consiste en ocultar señales clave de actividad dentro de la aplicación. Entre ellas se incluyen:

De esta manera, el usuario puede utilizar la app con mayor discreción, sin que otros sepan cuándo está activo o si leyó un mensaje.

WhatsApp ofrece un modo invisible en su app.

Descubrí cómo proteger tus chats de WhatsApp Web con una contraseña. Foto: Archivo

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una invisibilidad total: cualquier interacción, como responder mensajes o participar en grupos, seguirá siendo visible.

Cómo activar el “modo fantasma” en WhatsApp

El proceso es sencillo y similar tanto en Android como en iPhone:

1. Acceder a Privacidad

Desde el menú de configuración de la app, ingresar a la sección “Privacidad”.

2. Ocultar la última conexión y el estado en línea

En “Última vez y en línea”, seleccionar “Nadie” y configurar que el estado en línea siga la misma opción.

3. Desactivar confirmaciones de lectura

Apagar la opción para evitar que otros vean cuándo se leyeron los mensajes.

4. Limitar la visibilidad de perfil e información

Elegir quién puede ver la foto, la info y los estados (nadie, contactos o contactos específicos).

Uno de los aspectos más importantes de estas configuraciones es que funcionan de manera bidireccional. Es decir, si un usuario decide ocultar su información, tampoco podrá ver esos datos en otros contactos.

Por ejemplo, al desactivar los tildes azules, ya no será posible saber cuándo otras personas leyeron los mensajes enviados.

El auge del “modo invisible” responde a una necesidad cada vez más marcada: recuperar el control sobre el tiempo y la privacidad digital. Muchos usuarios buscan evitar la presión de responder inmediatamente o simplemente utilizar la aplicación de forma más relajada.