WhatsApp prepara un cambio revolucionario para el diseño de los chats

La aplicación de mensajería WhatsApp trabaja en una de las transformaciones más importantes de los últimos años. Según se conoció en versiones de prueba, la plataforma planea rediseñar por completo la pestaña principal de “Chats”, con el objetivo de mejorar la organización y simplificar la experiencia de uso.

La modificación, detectada en una versión beta para Android, todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento , pero ya genera expectativa por el impacto que podría tener en millones de usuarios.

El cambio apunta a resolver un problema creciente dentro de la app: la saturación de la pantalla principal. Con la incorporación de canales, listas y nuevas funciones, la pestaña de chats comenzó a mostrar demasiados elementos al mismo tiempo, dificultando la navegación.

Frente a este escenario, Meta —empresa propietaria del servicio— desarrolla un rediseño que reorganiza las listas de conversaciones en una estructura más limpia. En la nueva versión, los diferentes filtros y categorías aparecerán en una única fila más compacta, mientras que el resto quedará oculto en un menú secundario accesible mediante un botón “Más”.

Para qué sirven los puntos verdes que aparecen en los chats de WhatsApp Foto: Shutterstock

Uno de los puntos centrales del rediseño es la personalización. Los usuarios podrán elegir qué listas o categorías quieren ver en la pantalla principal y cuáles prefieren ocultar.

Esto supone un cambio importante respecto al funcionamiento actual. Por ejemplo, opciones como “Favoritos” —que hoy no se pueden eliminar aunque estén vacías— podrán esconderse y consultarse solo cuando sea necesario.

Además, el nuevo sistema busca reducir la necesidad de hacer largos desplazamientos para encontrar conversaciones relevantes, priorizando una navegación más rápida y directa.

Las claves del nuevo diseño

El rediseño de la pestaña “Chats” se apoya en tres ejes principales:

Simplificación visual: menos elementos en pantalla para evitar la saturación.

menos elementos en pantalla para evitar la saturación. Personalización: control total sobre qué chats o listas se muestran.

control total sobre qué chats o listas se muestran. Mejor navegación: acceso más ágil a las conversaciones importantes.

Según especialistas, la intención es que cada usuario pueda enfocarse solo en lo que realmente utiliza, dejando en segundo plano el resto de las opciones.

Por el momento, la función solo está disponible en versiones beta para Android, utilizadas por testers que prueban novedades antes de su lanzamiento oficial.