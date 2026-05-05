Cómo ponerle contraseña a WhatsApp Web para proteger los chats

En un contexto donde la privacidad digital cobra cada vez más relevancia, millones de usuarios buscan reforzar la seguridad de sus conversaciones en WhatsApp Web. En ese escenario, surgió una opción clave: la posibilidad de bloquear la sesión con contraseña para evitar accesos no autorizados.

Aunque durante años la versión web careció de esta herramienta , nuevas funciones y alternativas permiten agregar una capa extra de protección para resguardar la información personal.

El proceso para proteger la cuenta es sencillo y puede realizarse en pocos minutos desde la propia plataforma. Según guías recientes, estos son los pasos principales:

Una vez completado este procedimiento, el sistema solicitará la clave cada vez que la sesión se bloquee, lo que impide que terceros accedan a los chats.

WhatsApp Web es una alternativa válida para aquellos usuarios que se comunican desde la computadora.

Para qué sirve esta función

El bloqueo con contraseña funciona como una barrera adicional de seguridad. En la práctica, permite que la sesión quede protegida incluso si el usuario se aleja de la computadora sin cerrar sesión.

Además, algunos sistemas incluyen bloqueo automático tras un período de inactividad, lo que reduce el riesgo de accesos indebidos en entornos laborales o equipos públicos.

En caso de que la función no esté disponible, existen otras formas de proteger la cuenta:

Utilizar extensiones del navegador que agregan contraseña.

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.

Cerrar sesión en dispositivos compartidos al finalizar el uso.

También se recomienda proteger el acceso general a la computadora mediante contraseña o datos biométricos.