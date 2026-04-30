WhatsApp prueba un rediseño clave: los Estados ahora aparecen en los chats

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza con una serie de cambios que buscan darle mayor protagonismo a sus funciones sociales. Entre las novedades más recientes, la plataforma comenzó a testear una modificación que ubica los estados directamente en la parte superior de la pantalla principal de chats.

La función, detectada en versiones beta para Android, implica que las actualizaciones efímeras —similares a las historias de Instagram — dejarían de estar limitadas a la pestaña “Actualizaciones” para ganar visibilidad en el inicio de la app. De concretarse, el rediseño cambiaría la forma en que los usuarios interactúan con el contenido dentro del mensajero.

Según los reportes, los estados aparecerían en formato compacto en la parte superior de la lista de conversaciones, permitiendo acceder a ellos sin necesidad de cambiar de sección. Esto facilitaría su visualización y aumentaría la interacción, ya que quedarían integrados en el flujo habitual de uso de la aplicación.

Hasta ahora, los estados solo eran visibles en esa pantalla cuando pertenecían a contactos con los que existía un chat activo. Con este cambio, la idea es ampliar su alcance y convertirlos en un elemento central de la experiencia.

Además, la actualización responde a una tendencia clara: acercar WhatsApp al funcionamiento de las redes sociales, donde el contenido efímero ocupa un lugar destacado. El nuevo diseño replica el esquema de historias en la parte superior, una característica ya consolidada en otras plataformas del ecosistema de Meta.

Por el momento, la función se encuentra en fase de prueba y solo está disponible para un grupo reducido de usuarios beta. Desde la compañía no confirmaron una fecha de lanzamiento global, e incluso no se descarta que se trate de un experimento que podría no llegar a la versión final.

De avanzar, este rediseño marcaría uno de los cambios más importantes en la interfaz de WhatsApp en los últimos años, reforzando el peso del contenido visual y efímero dentro de una app históricamente centrada en la mensajería.