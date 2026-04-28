WhatsApp: el viejo truco para borrar archivos ocultos y liberar espacio que pocos conocen

El uso cotidiano de WhatsApp puede convertirse en un problema silencioso para millones de usuarios: la acumulación de archivos ocultos que saturan la memoria del celular. Fotos, videos, audios y documentos continúan almacenados en el dispositivo incluso después de haber sido eliminados desde la aplicación, lo que afecta el rendimiento.

Este fenómeno se debe a que la app guarda contenido en carpetas internas del sistema que no son visibles desde la interfaz principal, generando una “papelera oculta” que muchos usuarios desconocen.

En dispositivos Android, estos archivos se almacenan en rutas específicas del sistema. La más habitual es:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esa carpeta se organizan subdirectorios como imágenes, videos, audios y documentos, donde permanece todo el contenido recibido o enviado, incluso aquel que ya no aparece en los chats.

Este almacenamiento invisible puede ocupar una cantidad significativa de espacio y provocar fallas como lentitud del sistema, problemas para actualizar aplicaciones o incluso la imposibilidad de recibir nuevos mensajes.

Whatsapp, aplicación, memoria caché La memoria de WhatsApp es limitada.

Cómo eliminar los archivos ocultos

Para liberar memoria, los especialistas recomiendan acceder al gestor de archivos del teléfono —una herramienta que suele venir preinstalada— y navegar manualmente hasta las carpetas de WhatsApp.

Una vez allí, el usuario puede seleccionar y eliminar los archivos innecesarios de forma definitiva. Este proceso no borra las conversaciones, ya que solo afecta al contenido multimedia almacenado en el dispositivo.

Otra alternativa es utilizar la función interna de la app llamada “Administrar almacenamiento”, que permite visualizar cuánto espacio ocupa cada chat y eliminar archivos pesados de manera más sencilla.

Además de eliminar archivos ocultos, se aconseja realizar limpiezas periódicas y revisar las copias de seguridad antiguas, que también pueden ocupar espacio innecesario. Asimismo, desactivar la descarga automática de archivos multimedia puede reducir significativamente la acumulación de contenido, especialmente en grupos donde circulan grandes volúmenes de imágenes y videos.

La acumulación de datos invisibles no es exclusiva de WhatsApp, pero sí es una de las principales causas de saturación en los smartphones actuales. La gestión del almacenamiento se vuelve, así, una tarea clave para mantener el buen funcionamiento del dispositivo y evitar inconvenientes en el uso diario.