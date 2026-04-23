WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde mayo de 2026

A partir del 1 de mayo de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de teléfonos móviles considerados obsoletos. La medida, impulsada por su empresa matriz Meta, responde a la necesidad de mejorar la seguridad y el rendimiento del servicio.

Según se informó, la actualización implicará que aquellos dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de sistema operativo quedarán automáticamente fuera de servicio.

En concreto, WhatsApp exige versiones más recientes de software para garantizar el correcto funcionamiento de nuevas funciones y estándares de protección de datos.

En el caso de los iPhone, los equipos más antiguos serán los principales afectados. Entre ellos se encuentran modelos como el iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6 y 6 Plus, que no pueden actualizarse a versiones modernas de iOS.

A fines de febrero 2026, WhatsApp dejará de funcionar en celulares antiguos iOS y Android.

Estos dispositivos ya habían quedado al límite de compatibilidad en actualizaciones anteriores, y finalmente perderán acceso definitivo a la aplicación.

Para los usuarios de Android, la situación es similar: dejarán de ser compatibles los teléfonos que operen con versiones 5.0 o inferiores. Esto incluye modelos populares en su momento como el Samsung Galaxy S4, el HTC One M8 o el LG G3, entre otros lanzados antes de 2014.

La decisión forma parte de una política habitual de la plataforma, que periódicamente deja de dar soporte a dispositivos antiguos para poder implementar nuevas funciones.

Según especialistas, estos cambios permiten mejorar la seguridad, optimizar el rendimiento y evitar vulnerabilidades en equipos que ya no reciben actualizaciones oficiales.

De esta manera, millones de usuarios en todo el mundo podrían verse afectados por esta medida, que marca el fin del soporte para una generación de teléfonos que ya superó más de una década en el mercado.