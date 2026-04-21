WhatsApp prepara WhatsApp Plus: una versión premium de la app de mensajería

WhatsApp inició el despliegue de una versión por suscripción para su servicio de comunicaciones móviles. Este nuevo plan, denominado WhatsApp Plus , llega primero a un grupo reducido de personas que utilizan el sistema operativo Android para ofrecer funciones estéticas y herramientas de gestión avanzada de conversaciones.

El portal especializado WABetaInfo filtró las primeras imágenes de este servicio de pago . Los abonados tienen acceso a paquetes de stickers exclusivos y pueden cambiar el tema visual de la aplicación. También es posible modificar los íconos del sistema y elegir tonos de llamada que no están en la versión estándar. Estas opciones buscan dar una experiencia distinta a quienes usan el celular de forma constante para trabajar o socializar.

El costo del servicio se ubicaría en los 2,49 euros mensuales, una cifra cercana los $4.000 pesos argentinos. Este valor sitúa a la propuesta por debajo del precio de Snapchat Plus, que cuesta casi cuatro dólares al mes. Una de las herramientas más prácticas de este plan es la posibilidad de fijar hasta 20 chats en la pantalla principal. Actualmente, el límite es mucho menor, lo que dificulta la organización de quienes manejan muchas conversaciones de forma simultánea.

Además, los usuarios pueden aplicar configuraciones específicas de forma masiva a listas de contactos. Esto facilita el control de la privacidad y las notificaciones sin tener que entrar chat por chat. Por el momento, el testeo se concentra en el sistema Android, aunque la empresa tiene planes para llevar estas funciones a los dispositivos iOS en una etapa posterior. Cabe aclarar que esta opción de pago solo rige para la versión común de la plataforma y no para la variante orientada a negocios.

La estrategia de Meta con su app de mensajería premium

Este movimiento forma parte de un plan de Meta para generar ingresos directos desde sus redes sociales. Durante el mes pasado, la empresa también empezó a probar una suscripción similar en Instagram. Ese servicio se enfoca en funciones para las Historias, como la creación de audiencias distintas y la posibilidad de extender la duración de los videos más allá de las 24 horas habituales.

La tendencia de ofrecer modelos premium se extiende en todo el mercado tecnológico. Telegram y otras plataformas ya tienen sus propios planes de abono mensual que otorgan beneficios visuales y mayor velocidad de descarga. La app de mensajería líder del mercado sigue ahora este camino para evaluar cómo responden las personas ante el cobro de funciones que antes eran inexistentes. Los especialistas indican que este tipo de cuotas ayuda a sostener los servicios de forma independiente.

WhatsApp Mensajería. 1webp La nueva versión paga de WhatsApp permite una personalización profunda de la interfaz. WaBetaInfo

El despliegue para todos los países todavía no tiene una fecha confirmada. La compañía analiza el comportamiento de los primeros usuarios antes de abrir la suscripción a todo el público. Es probable que el precio final cambie según la región y la moneda local. Los dueños de cuentas comerciales esperan ver si estas ventajas llegan también a sus perfiles para mejorar la relación con sus clientes. Por ahora, el foco está puesto en el usuario individual que busca un toque diferente en su pantalla diaria.

FUENTE: WaBetaInfo