La nueva actualización de WhatsApp: qué es "liquid glass" y por qué todos quieren activarlo

Una actualización que cambia WhatsApp como lo conocemos y que solo unos pocos celulares pueden ver.

WhatsApp volvió a actualizar su aplicación con un cambio que impacta directamente en la forma en que se visualizan los chats. Esta actualización incorpora un nuevo diseño que busca modernizar la experiencia de los usuarios y adaptarse a las tendencias actuales en interfaces móviles.

Se trata de una propuesta estética que introduce transparencias y un acabado “vidrioso” en los chats, logrando un diseño más moderno y dinámico. Además, se adapta automáticamente a los modos claro y oscuro, lo que mejora la experiencia visual. Este estilo ganó popularidad por su aspecto inmersivo y de alta gama, similar al que se ve en versiones recientes de iOS.

WhatsApp-Liquid Glass - Interna 2 La actualización de WhatsApp aún no está disponible para todos. Archivo

Qué cambia en WhatsApp Entre las novedades se destaca la barra de pestañas, que ahora parece flotar con bordes suaves y un acabado semitransparente. Los botones también fueron rediseñados con un efecto vidrioso y reflejos sutiles, mientras que el teclado se adapta a esta estética para lograr una experiencia más moderna y uniforme.

Por ahora, la función está disponible para algunos usuarios de iOS que tengan la última versión de WhatsApp. Sin embargo, al tratarse de una actualización en desarrollo, no todos pueden acceder todavía. La plataforma suele liberar estos cambios de forma gradual mientras evalúa su funcionamiento.