Cómo iniciar una conversación en WhatsApp sin agendar el contacto

WhatsApp cuenta con una función poco conocida que permite enviar mensajes a un número sin necesidad de guardarlo en la agenda del celular.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, pero muchos usuarios desconocen que existe una forma sencilla de iniciar una conversación sin tener que guardar previamente el número de teléfono en los contactos del celular.

La herramienta, conocida como "clic para chatear", permite abrir un chat directo con cualquier persona que tenga una cuenta activa en WhatsApp. Esta función resulta especialmente útil para contactar comercios, servicios, vendedores o personas con las que se necesita hablar de manera puntual.

Además, se puede utilizar en diversos formatos y dispositivos. La función está disponible tanto en la aplicación móvil de WhatsApp como en WhatsApp Web, y suele ser utilizada en sitios web, páginas de contacto, tiendas online, aplicaciones móviles y perfiles de redes sociales para facilitar la comunicación directa con clientes o usuarios.

Paso a paso: cómo iniciar un chat en WhatsApp sin guardar el contacto Abrí el navegador de tu celular o computadora.

Escribí el enlace de WhatsApp seguido del número de la persona que querés contactar. Por ejemplo: wa.me/5492611234567

No agregues símbolos ni espacios: el número debe escribirse de corrido, sin el signo "+" ni guiones.

Presioná Enter o abrí el enlace.

WhatsApp se abrirá automáticamente y mostrará el chat con ese contacto, aunque no esté guardado en tu agenda.

Escribí el mensaje y envialo como en cualquier conversación normal. WhatsApp Mensajerías - Portada La función permite iniciar una conversación en segundos desde el navegador del celular o la computadora. Shutterstock