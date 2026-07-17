WhatsApp: qué significa el emoji 100 y por qué cada vez más personas lo usan

Este emoji cada vez es más utilizado en conversaciones de WhatsApp y su significado va más allá de representar un simple 100.

WhatsApp reúne cientos de emojis y el 100 es uno de los que más dudas genera entre los usuarios. Foto: Gemini IA

Los emojis de WhatsApp son tan variados que, en muchos casos, permiten mantener una conversación casi sin necesidad de escribir palabras. Mientras algunos tienen un significado evidente, otros pueden interpretarse de distintas maneras. Uno de ellos es el emoji de 100, representado por el número 100 subrayado en rojo.

Aunque a simple vista solo parece representar el número "100", este emoji suele utilizarse para expresar que algo es excelente, auténtico o completamente verdadero. También funciona como una forma de decir "totalmente de acuerdo", "perfecto" o "lo hiciste excelente".

Qué significa el emoji El origen de este emoji está inspirado en la forma en que, tradicionalmente, los docentes calificaban los exámenes con un 100 para representar la puntuación máxima. Con el paso de los años, su uso se extendió a internet y las redes sociales hasta convertirse en un símbolo de aprobación y reconocimiento.

Actualmente, se utiliza para comunicar que una persona dio lo mejor de sí, que una respuesta fue acertada o que una situación merece un "diez". En algunos contextos también expresa que alguien está siendo completamente sincero o que algo es "cien por ciento real".

Cuándo se utiliza En WhatsApp, el emoji suele aparecer en situaciones como estas: