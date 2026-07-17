WhatsApp: qué significa el emoji 100 y por qué cada vez más personas lo usan
Este emoji cada vez es más utilizado en conversaciones de WhatsApp y su significado va más allá de representar un simple 100.
Los emojis de WhatsApp son tan variados que, en muchos casos, permiten mantener una conversación casi sin necesidad de escribir palabras. Mientras algunos tienen un significado evidente, otros pueden interpretarse de distintas maneras. Uno de ellos es el emoji de 100, representado por el número 100 subrayado en rojo.
Aunque a simple vista solo parece representar el número "100", este emoji suele utilizarse para expresar que algo es excelente, auténtico o completamente verdadero. También funciona como una forma de decir "totalmente de acuerdo", "perfecto" o "lo hiciste excelente".
Qué significa el emoji
El origen de este emoji está inspirado en la forma en que, tradicionalmente, los docentes calificaban los exámenes con un 100 para representar la puntuación máxima. Con el paso de los años, su uso se extendió a internet y las redes sociales hasta convertirse en un símbolo de aprobación y reconocimiento.
Actualmente, se utiliza para comunicar que una persona dio lo mejor de sí, que una respuesta fue acertada o que una situación merece un "diez". En algunos contextos también expresa que alguien está siendo completamente sincero o que algo es "cien por ciento real".
Cuándo se utiliza
En WhatsApp, el emoji suele aparecer en situaciones como estas:
Para felicitar a alguien por un logro.
Para mostrar que se está completamente de acuerdo con una opinión.
Para responder que algo salió perfecto.
Para destacar que una persona dio lo mejor de sí.
Para expresar entusiasmo o admiración por un comentario, una foto o una publicación.
Como ocurre con muchos emojis, su significado puede variar según el contexto. Sin embargo, en la mayoría de los casos transmite una idea positiva relacionada con la excelencia, el esfuerzo, la autenticidad o el reconocimiento.