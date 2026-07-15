Alertan sobre una nueva modalidad de estafa en WhatsApp con las fotos de visualización única

En redes sociales alertaron por una nueva modalidad de estafa en WhatsApp con las fotos en "modo bombita". Cómo prevenirlo.

Una nueva modalidad de fraude digital comenzó a generar preocupación entre los usuarios de WhatsApp luego de que se viralizaran en redes sociales denuncias sobre un método que utiliza las imágenes de visualización única para engañar a las víctimas. Especialistas advierten que es para generar miedo y confusión para facilitar las estafas.

Según los reportes difundidos, los ciberdelincuentes envían fotografías configuradas para verse una sola vez y acompañan el mensaje con afirmaciones falsas, como que el dispositivo ya fue hackeado o que la imagen contiene un supuesto virus. El objetivo es provocar una reacción inmediata en la víctima para que siga instrucciones, responda el mensaje o entregue información personal.

Expertos en seguridad informática señalan que la función de visualización única de WhatsApp, por sí sola, no permite infectar un dispositivo ni acceder a los datos almacenados en él. En cambio, el verdadero riesgo aparece cuando los usuarios, llevados por el temor, hacen clic en enlaces sospechosos, descargan archivos externos o comparten códigos de verificación o datos confidenciales.

Qué hacer si te llega la foto de única visualización de WhatsApp con un intento de estafa Ante este tipo de situaciones, las recomendaciones son claras: no responder mensajes provenientes de números desconocidos, evitar abrir enlaces que no provengan de fuentes confiables y activar la verificación en dos pasos de WhatsApp para reforzar la seguridad de la cuenta. También se aconseja bloquear y reportar cualquier contacto que intente generar alarma mediante mensajes engañosos.

Las autoridades y especialistas en ciberseguridad recuerdan que la ingeniería social continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los estafadores. En lugar de vulnerar los sistemas tecnológicos, buscan manipular emocionalmente a las personas para que sean ellas mismas quienes entreguen información sensible o realicen acciones que comprometan su seguridad digital.