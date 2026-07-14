WhatsApp: cómo liberar espacio sin borrar conversaciones y mejorar el rendimiento del celular

Una de las principales preocupaciones de los usuarios de WhatsApp es el espacio de almacenamiento. Con el paso del tiempo, fotos, videos, audios y documentos se acumulan y pueden saturar la memoria del teléfono. Sin embargo, existen herramientas dentro de la aplicación que permiten liberar espacio sin necesidad de eliminar los chats.

Según se detalla en un reciente informe, WhatsApp incorporó funciones que permiten borrar contenido multimedia sin afectar las conversaciones de texto, una solución clave para quienes desean mantener su historial intacto.

La opción más directa consiste en eliminar archivos multimedia dentro de un chat sin borrar la conversación. Para hacerlo, el usuario debe ingresar al chat, acceder al menú y seleccionar la opción “Vaciar chat”. Allí podrá elegir eliminar únicamente fotos, videos, audios o documentos, conservando los mensajes escritos.

Este método resulta especialmente útil en grupos activos, donde se comparten grandes cantidades de contenido que ocupan la mayor parte del almacenamiento.

WhatsApp también cuenta con un apartado específico para administrar el espacio. Desde “Ajustes” → “Almacenamiento y datos” → “Administración de almacenamiento”, la aplicación muestra cuánto ocupa cada chat y cuáles son los archivos más pesados.

Desde allí, los usuarios pueden eliminar elementos de forma selectiva, incluso detectar archivos duplicados o reenviados muchas veces, lo que facilita una limpieza más eficiente.

Además de borrar archivos, hay otras prácticas que ayudan a reducir el uso de espacio:

Desactivar la descarga automática de fotos y videos para evitar que se guarden sin control.

Revisar periódicamente los chats con más actividad y eliminar contenido innecesario.

Utilizar mensajes temporales para que los archivos se eliminen automáticamente con el tiempo.

El almacenamiento saturado es uno de los inconvenientes más comunes entre los usuarios de WhatsApp, ya que el intercambio constante de contenido multimedia hace crecer rápidamente el espacio ocupado.

Con estas herramientas, la aplicación permite mantener el rendimiento del celular sin necesidad de borrar conversaciones importantes, una alternativa práctica para optimizar el uso diario del dispositivo.