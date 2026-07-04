El cambio en WhatsApp que permitirá los chats sin tener que compartir un número telefónico

WhatsApp está implementando un cambio radical para permitir que los usuarios puedan comunicarse sin tener que revelar su número telefónico.

La nueva función, que se aplicará paulatinamente en los diferentes países, permitirá el intercambio de nombres de usuario para poder iniciar las conversaciones.

Según informó la plataforma, esta función se implementará a nivel mundial para los 3.000 millones de usuarios de la plataforma en los próximos meses.

A partir de esta semana, los usuarios podrán comenzar a reservar un nombre a través de la aplicación, aunque no será obligatorio.

La empresa indicó que los usuarios podrán eliminar o cambiar sus nombres de usuario en cualquier momento.

Una vez que esté completamente activada, quienes tengan WhatsApp podrán conectarse tras intercambiar sus nombres de usuario.

¿Cómo funcionará?

Los nombres tendrán un límite de 35 caracteres y habrá pocas restricciones, con la excepción de algunos funcionarios de alto perfil y celebridades, cuyos nombres no estarán disponibles para nadie más.

Por lo tanto, es poco probable que WhatsApp se llene de usuarios que se hagan llamar Donald Trump, por ejemplo.

También seguirá habiendo opciones para bloquear o denunciar mensajes no deseados.

La empresa, propiedad de Meta, describió este cambio como una acción a favor de la privacidad.

Alice Newton-Rex, jefa de producto de WhatsApp, dijo que había escuchado de los usuarios que no siempre querían compartir sus números de teléfono para estar en contacto con otras personas, especialmente en los chats grupales.

Dijo que esperaba que la función "les diera a los usuarios el control sobre cómo eligen aparecer" en la aplicación.

WhatsApp WhatsApp afirma que su función de nombres de usuario ayudará a los usuarios a mantener la privacidad de su número de teléfono

Según Meta, los nombres de usuario de WhatsApp se implementarán "gradualmente en los próximos meses" y se notificará a los usuarios cuando se active su nombre de usuario.

Quienes deseen reservar un nombre de usuario en WhatsApp pueden hacerlo a través de la configuración de su cuenta o perfil en la aplicación.

La opción para hacer clic y reservar un nombre de usuario aparecerá una vez que esté disponible.

No se puede hacer en WhatsApp Web ni en la versión de escritorio.

La empresa ha indicado que habrá una opción para que creadores, pequeñas empresas y organizaciones puedan reclamar el nombre de usuario que tienen en Instagram o Facebook, con el fin de mantener la coherencia.

Sin embargo, cualquier otra persona que desee que su nombre de usuario de WhatsApp coincida con el que tiene en cualquier otra aplicación de Meta deberá vincularlo a sus cuentas existentes en el Centro de cuentas.

Esto significa que algunos de tus datos se compartirán entre varias cuentas de Meta, como Threads y Messenger.

Algunas personas se han quejado en las redes sociales de que aún no les ha aparecido la opción de reservar un nombre de usuario.

La empresa les ha recomendado que "se aseguren de tener descargada la última versión de WhatsApp y estén atentos a su aplicación".

Getty Images Los usuarios de WhatsApp podrán usar sus nombres de usuario de otras aplicaciones de Meta, como Facebook o Instagram.

Preocupaciones sobre la privacidad

La aplicación de mensajería segura Signal lanzó un servicio idéntico en 2024.

"Es una buena función, pero aunque ofrezca más privacidad, hay que recordar que WhatsApp no es, en general, una aplicación que respete la privacidad", afirmó Carisa Veliz, profesora de la Universidad de Oxford y autora del libro Privacy is Power ("La privacidad es poder").

"Recopila una gran cantidad de metadatos sobre los usuarios con fines de mercadotecnia. WhatsApp es propiedad de Meta, una de las empresas tecnológicas con el peor historial en materia de privacidad", señala.

La plataforma no utiliza el contenido de los chats con fines publicitarios. Estos están protegidos por cifrado de extremo a extremo, lo que significa que la empresa no puede leer el contenido de los mensajes.

Sin embargo, sí utiliza datos -como tu ubicación general e información básica de la cuenta, como la edad- para respaldar la publicidad.

Una vez que la función se implemente por completo, los números de teléfono individuales ya no serán visibles en WhatsApp.

No habrá un directorio público de nombres de usuario, y los números de teléfono seguirán siendo necesarios para poder tener una cuenta de WhatsApp en primer lugar.

Algunos han expresado su preocupación de que los nombres de usuario puedan dar pie a más estafas en la plataforma.

La empresa le respondió a un usuario de X que preguntó sobre las medidas de seguridad para proteger a los usuarios contra los estafadores que cuenta con "múltiples capas de defensa".

Indicó que se pueden agregar claves de nombre de usuario opcionales -códigos numéricos cortos-, lo que significaría que las personas solo podrían contactarte si tienen tu nombre de usuario y su clave.

Agregó que sus sistemas "detectan y bloquean patrones de abuso".

BBC

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FUENTE: BBC