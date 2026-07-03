Ola de calor en Europa: la impresionante cantidad de muertos en Francia

Francia registró, en la semana del 22 al 28 de junio en la que se vivieron los máximos de la última ola de calor , al menos 2.025 muertos más que en la semana precedente, informó este viernes la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist. La ola de calor castiga a muchos países de Europa .

En una entrevista en el canal televisivo francés TF1, Rist detalló que este recuento solo recoge las muertes notificadas a través de certificados de deceso electrónicos, que habitualmente constituyen alrededor del 60 % del total.

Las cifras, por tanto, son provisionales y cambiarán cuando se incluyan también los fallecimientos registrados con certificados en papel.

En cualquier caso, por el momento, los datos recopilados por la agencia Santé Publique France revelan que el aumento de muertes de esa semana de calor intenso -aunque no se puedan atribuir todas directamente a la ola de calor , se emplea el indicador de desviación como orientación de los efectos en la mortalidad- fue de casi el 30 % respecto a la semana anterior.

En cuanto al perfil de las muertes, la ministra de Francia indicó que aún no hay datos completos, aunque se ve un incremento importante de fallecimientos de personas mayores de 45 años.

La ola de calor castiga a muchos países de Europa. Foto: Efe EFE

En esas 2.025 muertes es también significativo un aumento de muertes en el propio domicilio, resaltó Rist, lo que indica que Francia tiene "colectivamente un esfuerzo muy importante que hacer con las personas que están solas", particularmente en momentos como el de la grave ola de calor que se vivió en esos días, donde las temperaturas batieron varios récords históricos.

Rist también trató otros asuntos en la entrevista, como el debate para prohibir comprar cigarros a los nacidos a partir de 2009, algo a lo que ella se mostró "muy favorable".

Francia y un aumento del 30% de muertes

Las autoridades de Francia han informado este viernes que el número de muertos aumentó en 2.025, cerca de un 30% más, durante la semana del 22 de junio, cuando se alcanzó el pico de la ola de calor que ha golpeado al país durante el último mes y que ha dejado al menos 90 fallecidos por ahogamiento.

El Ministerio de Sanidad del país ha indicado en un comunicado que este aumento es especialmente alto, de un 62%, en Isla de Francia, la región parisina, donde se han constatado 619 muertes adicionales durante ese mismo periodo de tiempo. También se ha registrado un repunte significativo en los Países del Loira, en el oeste del país.

El documento señala que durante la semana del 22 al 28 de junio se notificaron 8.973 decesos, más de 2.000 más que la semana anterior, con 6.948. No obstante, todo apunta a que estos datos suponen una "subestimación" y que la cifra podría ser más alta. Efe y Dpa