Impactante: un rayo dio en la Torre Eiffel en medio de una fuerte tormenta y el video es brutal

Un rayo impactó la Torre Eiffel durante una tormenta eléctrica en París, en medio de una severa ola de calor que azota Europa y genera preocupación sanitaria.

El rayo impactó contra la Torre Eiffel en medio de una de las fuertes tormentas por la ola de calor que azota Europa.

Torre Eiffel recibió el impacto de un rayo durante una tormenta eléctrica desatada el sábado por la noche sobre París. El momento, capturado en video y difundido en redes sociales, ocurrió en medio de una intensa ola de calor que afecta a Europa y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias francesas.

El inusual episodio se produjo cuando una tormenta eléctrica atravesó los cielos de la capital francesa. Las imágenes del rayo alcanzando la estructura de la Torre Eiffel mientras era observada y grabada por turistas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. La tormenta se registró durante el pico de la ola de calor que atraviesa Europa, con temperaturas sofocantes en distintas capitales del continente.

Mirá el video del impacto del rayo sobre la Torre Eiffel La preocupación por las consecuencias sanitarias de la ola de calor En Francia, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por las consecuencias del calor extremo sobre la población. Según la agencia nacional de salud pública francesa, se registró un exceso de mortalidad de aproximadamente 1.000 personas durante la última semana.

El organismo indicó que el impacto afecta principalmente a los mayores de 65 años, con un incremento del 40% en las muertes ocurridas en domicilios. Este dato refuerza la preocupación por los efectos de las altas temperaturas sobre los grupos más vulnerables. La situación sanitaria se desarrolla en paralelo con los fenómenos meteorológicos extremos registrados en Europa, donde el calor persistente dio paso, en algunos casos, a tormentas eléctricas de gran intensidad.

Advertencia de la OMS por la ola de calor En este contexto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Europa es actualmente el continente que más rápido se está calentando. El funcionario señaló además que la región necesita reforzar las medidas destinadas a proteger a su población frente a los efectos del aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos.