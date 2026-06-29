Tiroteo en Alemania: seis muertos y tres detenidos en centro de menores

Un tiroteo en Alemania dejó al menos seis muertos y tres detenidos, durante un ataque en un centro de menores en Stade.

Agentes de asistencia a víctimas del tiroteo en el norte de Alemania.

Un tiroteo en un centro de menores de la ciudad de Stade, al norte de Alemania (Baja Sajonia), dejó al menos seis muertos y tres detenidos. La Policía advierte que podría haber más heridos y continúa la investigación, mientras que tres sospechosos fueron arrestados en relación con el hecho.

El ataque, según informó el diario Bild, ocurrió en un centro de acogida para jóvenes ubicado en Dankersstrasse, donde también funciona un albergue para madres e hijos. Las autoridades policiales confirmaron que todas las víctimas fatales, cuatro mujeres y un hombre, se encontraban dentro del edificio al momento del incidente. Una sexta víctima falleció posteriormente en el hospital.

El auto en el que buscaron huir dos sospechosos. EFE Cómo fue el tiroteo y quiénes están bajo sospecha El presunto autor del tiroteo fue detenido por la Policía y otras dos personas se encuentran bajo investigación. "Están siendo interrogados y podrían someterse a un examen forense", declaró el portavoz policial Matthias Beckerman, quien también solicitó al público que evitara la zona ante la posibilidad de nuevos ataques.

Un testigo presencial relató que una mujer y un joven intentaban escapar del lugar en un vehículo cuando un agente dio la voz de alto, lo que derivó en un nuevo tiroteo en el que varios oficiales abrieron fuego. Según su testimonio, se efectuaron entre diez y quince disparos.