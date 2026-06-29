Terror en Alemania: seis personas murieron en medio de un tiroteo en el norte del país

El tiroteo ocurrió esta mañana en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania. Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso.

La Policía y equipos de emergencia llevan adelante un operativo en la zona del tiroteo.

Al menos seis personas murieron este lunes como consecuencia de un tiroteo registrado en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, según informaron distintos medios locales.

De acuerdo con la cadena pública regional NDR y el portal T-Online, el ataque ocurrió en un refugio ubicado en la calle Dankerstrasse de la ciudad alemana y dejó al menos seis víctimas fatales. Tras el tiroteo, la Policía informó que el único sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia.

Mirá el video que circuló en redes tras el tiroteo en Alemania A través de un mensaje difundido por su canal oficial de WhatsApp, las fuerzas de seguridad comunicaron que se encuentra en marcha un amplio operativo en la calle Dankerstrasse, donde ocurrió el hecho. En ese mismo mensaje, las autoridades solicitaron a la población abandonar la zona y evitar transitar por el lugar mientras se desarrollaban las tareas policiales.

Además, pidieron no difundir rumores ni información no confirmada oficialmente y señalaron que brindarán nuevos detalles cuando existan novedades sobre la investigación.

Dónde se produjo el tiroteo Según informó la cadena privada NTV, el tiroteo se produjo en un refugio de menores. Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones oficiales sobre la identidad de las víctimas o del detenido. La investigación continúa mientras la Policía mantiene el operativo en la zona y trabaja para esclarecer las circunstancias del tiroteo.