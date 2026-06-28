El Mundial 2026 podría tener dos choques tremendos de candidatos en octavos de final

Con el cuadro de las 32 selecciones ya clasificadas, el Mundial 2026 podría tener dos auténticos partidazos en los octavos de final.

Con la goleada de la Selección argentina frente a Jordania se bajó definitivamente el telón de la fase de grupos del Mundial 2026 y quedó conformado el cuadro rumbo a la gran final. Ya son 32 las selecciones que siguen en carrera por levantar la Copa del Mundo y, desde ahora, cada partido será a todo o nada.

El camino de la Selección argentina hacia la final del Mundial 2026 El camino de la Scaloneta ya estaba prácticamente definido antes de salir a la cancha en Dallas. La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final, consumada tras la eliminación de Uruguay, determinó que el conjunto africano sea el primer rival de Lionel Scaloni en la etapa eliminatoria. El cruce se disputará el viernes a las 19 y pondrá frente a frente al campeón del mundo con una de las grandes revelaciones del certamen.

Si Argentina supera ese compromiso, en octavos de final se medirá con el vencedor del duelo entre Australia y Egipto. Más adelante, el panorama se vuelve todavía más exigente: Colombia asoma como un posible rival en cuartos de final, mientras que Brasil o Inglaterra aparecen como los grandes candidatos para un hipotético cruce de semifinales.

Argentina ya conoce su camino en busca de revalidar el campeonato del mundo. EFE Del otro lado del cuadro también quedaron definidos varios enfrentamientos de alto voltaje. Brasil, que terminó primero en su grupo, deberá superar a un siempre complicado Japón para avanzar, mientras que Inglaterra iniciará su camino frente a Congo con la ilusión de cruzarse luego con el ganador de Ecuador-México. Además, la Canarinha podría encontrarse en cuartos con el vencedor del atractivo choque entre Costa de Marfil y Noruega.

Los dos choques tremendos de candidatos que podrían darse en los octavos de final La parte superior del cuadro concentra buena parte de las potencias europeas. Alemania enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro y, si avanza, podría protagonizar un verdadero clásico ante Francia, que primero deberá eliminar a Suecia. Países Bajos y Marruecos también animarán uno de los cruces más parejos de los dieciseisavos, con la posibilidad de medirse después con el ganador de ese hipotético Francia-Alemania.