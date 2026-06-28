Antes de los 16avos, Messi marcó su sexto gol en el Mundial y la Selección argentina derrotó 3-1 a Jordania

Con un equipo alternativo y el ingreso decisivo de Lionel Messi en el segundo tiempo, la Selección argentina superó sin sobresaltos a Jordania , completó una fase de grupos ideal y ahora buscará dar un nuevo paso rumbo a la defensa del título .

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, Lionel Scaloni apostó por una formación con varios cambios para preservar a sus habituales titulares. Argentina dominó desde el inicio y encontró la ventaja gracias a Giovani Lo Celso, antes de ampliar diferencias con un penal convertido por Lautaro Martínez tras una infracción sobre Marcos Senesi detectada por el VAR.

Jordania logró descontar en el arranque del complemento por intermedio de Mousa Al Taamari, aunque nunca llegó a comprometer el resultado. La Albiceleste mantuvo el control del partido y administró la ventaja con tranquilidad.

Sobre los 19', tras una falta que recibió el propio Lo Celso a centímetros del área grande, el mediocampista abrió el marcador con un impresionante gol de tiro libre que contó con la complicidad del arquero, que increíblemente se jugó sobre el palo de la barrera cuando la pelota viajó hacia el ángulo superior izquierdo.

Argentina volvió a golpear tras la pausa de hidratación. Tagliafico envió un centro rasante, Lautaro Martínez estrelló su definición en el travesaño y, en el rebote, Marcos Senesi recibió una patada en el rostro dentro del área. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro sancionó penal. Lautaro se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, marcó su primer gol en un Mundial.

El Toro se sacó la mufa y convirtió el 2-0 de penal

Lautaro Martínez convirtió su primer gol en un Mundial Telefe

El VAR fue determinante en la jugada. Tras ser convocado a revisar la acción en el monitor, el árbitro corrigió su decisión inicial y sancionó penal al advertir un contacto del pie del defensor jordano sobre el rostro de Marcos Senesi dentro del área.

La brutal patada en la cara a Senesi que derivó en el penal

El arranque del complemento mantuvo la intensidad del primer tiempo. Argentina volvió a generar peligro de inmediato, primero con un gol anulado a Giovani Lo Celso por un fuera de juego previo de Lautaro Martínez y, minutos después, con un potente remate del delantero del Inter que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, Jordania encontró el descuento a los 10 minutos gracias a Mousa Al Taamari y le puso algo de suspenso al encuentro. Mientras tanto, Lionel Messi realizó los últimos movimientos y ya está en la cancha.

Sorpresa: Al Taamari convirtió el descuento para Jordania

GOL DE JORDANIA Altamari apareció por atrás y marcó el 2-1 ante Argentina en Dallas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aalSDy2UdU — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

A los 14 minutos del segundo tiempo llegó el momento más esperado de la noche. Lionel Messi ingresó para disputar la última media hora del partido en reemplazo de Lautaro Martínez, autor del segundo gol argentino. Junto al capitán también entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister, quienes sustituyeron a Giovani Lo Celso y Nico Paz en una nueva tanda de cambios dispuesta por Lionel Scaloni.

Entró Lionel Messi a la cancha

¡ADELANTE, GENIO!



Lionel Messi hace su ingreso al terreno de juego tras el descuento de Jordania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/UsvzoBzh3S — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Con Messi en cancha, Argentina recuperó el control del partido. A los 64 minutos, el capitán avisó con un tiro libre que pasó muy cerca del travesaño. Seis minutos más tarde, Lionel Scaloni movió nuevamente el banco e hizo ingresar a Valentín Barco por Giuliano Simeone.

La insistencia del 10 tuvo premio a los 79 minutos. Tras una infracción en la puerta del área, Messi se hizo cargo del tiro libre y sorprendió con un remate al palo del arquero, que dio un paso hacia el lado de la barrera y quedó sin reacción para evitar el 3-1. Apenas dos minutos después, Scaloni agotó las modificaciones con el ingreso de José Manuel López en lugar de Julián Álvarez.

El sexto gol de Messi en el Mundial 2026

Golazo de Leo Messi de tiro libre Telefe

Ahora, el desafío será Cabo Verde

Con tres victorias en tres presentaciones, Argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal y confirmó su candidatura a revalidar el título obtenido en Qatar.

El próximo desafío será el viernes en Miami, cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, con la ilusión intacta de seguir avanzando hacia una nueva consagración.

El minuto a minuto de Jordania vs Argentina