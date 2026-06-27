Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026: cómo se define el pase a la siguiente fase

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su capítulo final este sábado, con la disputa de la última jornada que terminará de ordenar el cuadro de los 16avos de final. Desde este domingo y hasta el viernes 3 de julio se jugarán los cruces de eliminación directa, pero antes todavía quedan lugares por definirse.

En esta jornada se completan los grupos J, K y L, con partidos que impactan directamente en la tabla de mejores terceros . En el Grupo J se enfrentan Argentina–Jordania y Argelia–Austria; en el Grupo K juegan Colombia–Portugal y RD Congo–Uzbekistán; mientras que en el Grupo L se miden Inglaterra–Panamá y Croacia–Ghana.

Con ese panorama, varios equipos aún deben esperar para saber si continuarán en competencia y algunos incluso en qué orden.

Con los partidos aún en desarrollo, la clasificación parcial de los mejores terceros (se clasifican ocho) muestra un escenario ajustado:

Entre los casos más abiertos aparece Croacia, que aún debe enfrentar a Ghana , una selección que también podría caer a la zona de mejores terceros dependiendo del resultado. Algo similar ocurre con Argelia, que juega un duelo directo ante Austria, ambos combinados con chances de seguir en carrera.

RD Congo, en tanto, buscará su última oportunidad frente a Uzbekistán, mientras que otros equipos ya dependen de combinaciones externas para aspirar a meterse entre los ocho mejores terceros.

Cómo se definen los mejores terceros en el Mundial 2026

El Mundial 2026 introduce un formato ampliado que cambia por completo la lógica de clasificación. Con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona, más los ocho mejores terceros. En total, serán 32 selecciones en los 16avos de final, lo que abre la posibilidad de que ocho equipos que no terminen en los dos primeros puestos sigan en competencia.

El criterio principal de ordenamiento es la cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos. En caso de igualdad, se toma la diferencia de gol, seguida por los goles a favor. Si persiste la paridad, entra en juego el fair play, donde las sanciones disciplinarias pueden ser determinantes. Como último criterio, FIFA recurre al ranking mundial para resolver posiciones igualadas.

Con este sistema, la definición de los mejores terceros se convierte en una de las instancias más impredecibles del torneo, especialmente en una última fecha donde cada gol puede ser decisivo para continuar o quedar eliminado del Mundial 2026.