La Paraguay de Alfaro, entre los mejores terceros: tendrá un durísimo cruce de 16avos de final

Tras la eliminación de Uruguay, la selección paraguaya conoció a su rival para su primer mata-mata del Mundial 2026. A quién enfrentará y cuándo.

Después del pobre 0-0 ante Australia, la Selección de Paraguay tuvo los resultados que necesitaba y obtuvo así la ansiada clasificación a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

La victoria 1-0 de España ante Uruguay no solo significó la dura y decepcionante eliminación de los charrúas en fase de grupos, sino que además le otorgó el boleto a la próxima instancia a una selección de Gustavo Alfaro que había quedado por debajo de Estados Unidos. líder con 6 puntos, y el conjunto oceánico, 4 unidades (mismos que Paraguay pero con mejor diferencia de gol) en el Grupo D.

Cruce confirmado: Paraguay se verá las caras con Alemania en dieciseisavos de final La especulación ya pasó y ahora llega la hora de la verdad, porque la Albirroja quedó emparejado con una de las potencias que tiene la Copa del Mundo: enfrentará nada menos que Alemania en la primera ronda de eliminación directa, en un cruce que promete ser de alta tensión.





¡La #Albirroja ya tiene rival confirmado para los 16vos de final!





Boston Stadium

29 de junio

17:30 h de Paraguay



¡Juntos, vamos por otro paso!#VamosParaguay pic.twitter.com/Ri3FNZnT4Z — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 27, 2026 El encuentro se disputará el próximo lunes 29 de junio, desde las 17:30 (hora de Argentina), en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts. Será una prueba de máxima exigencia para el conjunto guaraní, que buscará dar uno de los grandes golpes del certamen frente al equipo dirigido por Julian Nagelsmann.