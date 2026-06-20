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Paraguay hizo el milagro: le ganó 1-0 a Turquía jugando 60' con diez y lo eliminó de la Copa del Mundo

Con un golazo de Galarza Fonda al minuto de juego, y en inferioridad durante todo el complemento, la Paraguay de Alfaro venció a Turquía y sueña con clasificar.

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Matías Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turquía.

Matías Galarza Fonda, mediocampista de Paraguay, festeja su tempranero gol a Turquía.

EFE

La selección de Paraguay de Gustavo Alfaro derrota 1-0 Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, en un partido clave para mantener vivo el sueño de avanzar a dieciseisavos.

Matías Galarza Fonda hizo el tempranero 1-0 de la Albirroja

Matías Galarza Fonda abrió el marcador para Paraguay

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Turquía vs Paraguay

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