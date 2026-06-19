La postura de Renault sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine: cuándo se conocería la decisión

La temporada 2026 de la Fórmula 1 le permitió a Alpine recuperar protagonismo después de un 2025 muy complicado. La escudería francesa consiguió mejorar su rendimiento y volvió a instalarse como un equipo atractivo dentro de la zona media de la parrilla , una situación que también abrió el debate sobre el futuro de sus pilotos.

Pierre Gasly es quien cuenta con el panorama más claro. El francés renovó su contrato hasta finales de 2028 y actualmente es considerado una de las piezas centrales del proyecto deportivo por su experiencia, continuidad y conocimiento de la estructura de Enstone.

Distinta es la situación del segundo asiento. Allí aparece Franco Colapinto , quien durante esta temporada logró consolidarse como compañero de Gasly y forma parte de los candidatos a mantener su lugar en los próximos años. Sin embargo, el mercado de pilotos comenzó a moverse y Alpine ya aparece vinculada a varios nombres importantes de cara a 2027.

Según publicó Renault Confidential, Fernando Alonso es uno de los nombres que volvió a ser relacionado con la escudería francesa , una posibilidad que ya había surgido en la previa del Gran Premio de Barcelona.

Otro piloto que aparece en el radar es George Russell. El británico todavía no tiene definido su futuro en Mercedes y las versiones que vinculan a Max Verstappen con la escudería alemana alimentan diferentes escenarios para los próximos años.

George Russell también aparece en el radar de Alpine para ocupar el asiento de Franco Colapinto. www.francolapinto.com

A su vez, Carlos Sainz Jr. también fue mencionado como una alternativa posible, aunque distintas informaciones lo ubican más cerca de Audi. Más atrás aparecen otros nombres ligados al programa de jóvenes pilotos, como Paul Aron y Alex Dunne.

El respaldo de Renault que favorece a Colapinto

En medio de las especulaciones sobre el futuro de la alineación, Renault mantiene una postura clara respecto de su proyecto en la Fórmula 1. Pese a los rumores que periódicamente surgen sobre una posible venta del equipo, la compañía reafirmó durante este año su compromiso con la categoría y con el crecimiento de Alpine.

En ese contexto, la información publicada por el citado medio señala que el grupo encabezado por François Provost tendría una visión favorable a la continuidad de Franco Colapinto. El argentino habría logrado convencer a distintos sectores de la estructura gracias a su rendimiento y a su capacidad para competir de igual a igual con Pierre Gasly.

La publicación sostiene que Renault considera que el piloto de Pilar demostró méritos suficientes para seguir formando parte del proyecto, una valoración que podría resultar determinante cuando llegue el momento de tomar decisiones sobre la alineación futura.

Cuándo podrían conocerse las definiciones sobre el futuro de Alpine

Más allá de las versiones y de los movimientos habituales del mercado de pilotos, las definiciones todavía parecen estar lejos. El propio Flavio Briatore se encargó recientemente de poner plazos a la situación.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore. Instagram @briatoreflavio

El asesor ejecutivo de Alpine aseguró que las novedades sobre la conformación de la alineación llegarían recién durante el mes de agosto. Por ese motivo, Colapinto todavía tiene varias carreras por delante para seguir fortaleciendo su candidatura. Mientras tanto, los rumores continuarán acompañando a una escudería que volvió a ser competitiva y que ya comenzó a planificar cómo será su futuro más allá de la temporada 2026.