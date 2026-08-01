Flavio Briatore elogió a Colapinto, respaldó a Gasly y aclaró cuál es hoy la prioridad de Alpine

Mientras crecen los rumores sobre el mercado de pilotos de la F1, Briatore volvió a referirse a Colapinto y explicó por qué Alpine todavía no piensa en cambios.

La pausa de mitad de temporada en la Fórmula 1 abrió nuevamente el juego de las especulaciones sobre el futuro de varios pilotos. Uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Franco Colapinto, quien todavía no tiene asegurada su continuidad más allá de la próxima temporada. En ese contexto, Flavio Briatore dejó definiciones importantes sobre el argentino y el rumbo que pretende seguir Alpine.

En una entrevista con el medio especializado The Race, el asesor ejecutivo de la escudería francesa fue consultado sobre la necesidad de contar con una figura del nivel de Michael Schumacher o Fernando Alonso para liderar un proyecto ganador. Su respuesta fue contundente: "Lo deseo", aunque enseguida aclaró que hoy el foco está en otro lado. "En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad", aseguró.

La prioridad de Briatore: reconstruir Alpine antes que pensar en pilotos Briatore habló sobre los pilotos de Alpine. The Race Para Briatore, el principal desafío pasa por reconstruir la estructura deportiva de Alpine. "Tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros y crear complicidad entre todos. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras", explicó el dirigente italiano, quien recordó además la profunda reestructuración que atravesó la organización en los últimos años.

El elogio a Colapinto y la confianza en el potencial de Gasly En ese análisis también dedicó elogios a sus pilotos. Sobre Pierre Gasly afirmó que "si hablamos de los seis mejores pilotos, Pierre está entre los seis mejores". Y cuando se refirió a Colapinto destacó especialmente su crecimiento. "Es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este año está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento el piloto no es mi prioridad", sostuvo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine. Instagram @alpinef1team Las palabras de Briatore llegan después de una primera mitad de temporada con sensaciones encontradas para Alpine. El equipo comenzó el año con aspiraciones de consolidarse como el mejor detrás de las escuderías de punta, pero perdió terreno en las últimas carreras y cedió posiciones en el Campeonato de Constructores. En ese escenario, Colapinto consiguió destacarse con actuaciones muy valoradas dentro del paddock, especialmente en Gran Bretaña y Bélgica, donde logró exprimir al máximo un monoplaza que mostró limitaciones de rendimiento.