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Revelan un fuerte dato sobre la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco: "Es por..."

El periodista Gustavo Méndez contó todos los detalles detrás del fin del amor entre Franco Colapinto y la artista.

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La pareja está distanciada.&nbsp;

La pareja está distanciada. 

Foto: Instagram / @francolapinto / @maiareficco.

Semanas atrás confirmaron que Franco Colapinto y Maia Reficco no estaban más juntos, lo que sorprendió a todos. Lo que hizo crecer los rumores fue que no se la vio a la joven artista acompañando al piloto de Alpine en las últimas carreras de la Fórmula 1.

En medio de todo esto, Gustavo Méndez reveló la verdad detrás de este distanciamiento: "Tenemos otra separación, pero esta no es tan conflictiva. En marzo contamos acá que estaban de novios Franco Colapinto, uno de nuestros orgullos deportivos nacionales, y Maia Reficco".

Sobre el fin del amor, el panelista de Moria Casán destacó que "acá no hay terceros en discordia; es realmente por el calendario que tienen ellos y por las presiones. Están creciendo mucho y son jóvenes".

Los motivos de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

Sin embargo, pareciera que la puerta para ambos no se cierra de manera definitiva y que podrían volver en un futuro: "Me dijeron que no es definitiva. Tal vez a fin de año o en los próximos meses se vuelvan a encontrar".

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco lleg&oacute; a su fin.&nbsp;

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco llegó a su fin.

Ambos se siguen en redes sociales, pero no interactúan como lo hacían antes de que estalle la noticia, y esto fue otra de las señales que tomaron los periodistas de espectáculos para corroborar que efectivamente no estaba todo bien.

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