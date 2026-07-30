Revelan un fuerte dato sobre la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco: "Es por..."

El periodista Gustavo Méndez contó todos los detalles detrás del fin del amor entre Franco Colapinto y la artista.

Semanas atrás confirmaron que Franco Colapinto y Maia Reficco no estaban más juntos, lo que sorprendió a todos. Lo que hizo crecer los rumores fue que no se la vio a la joven artista acompañando al piloto de Alpine en las últimas carreras de la Fórmula 1.

En medio de todo esto, Gustavo Méndez reveló la verdad detrás de este distanciamiento: "Tenemos otra separación, pero esta no es tan conflictiva. En marzo contamos acá que estaban de novios Franco Colapinto, uno de nuestros orgullos deportivos nacionales, y Maia Reficco".

Sobre el fin del amor, el panelista de Moria Casán destacó que "acá no hay terceros en discordia; es realmente por el calendario que tienen ellos y por las presiones. Están creciendo mucho y son jóvenes".

Los motivos de la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco Sin embargo, pareciera que la puerta para ambos no se cierra de manera definitiva y que podrían volver en un futuro: "Me dijeron que no es definitiva. Tal vez a fin de año o en los próximos meses se vuelvan a encontrar".