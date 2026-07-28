La razón por la que Franco Colapinto sigue trabajando mientras toda la F1 ya está de vacaciones

Franco Colapinto todavía no comenzó sus vacaciones. Aunque la Fórmula 1 ingresó oficialmente en el receso de mitad de temporada tras el Gran Premio de Hungría, el piloto argentino permanecerá en el Hungaroring durante dos jornadas más para participar de los ensayos que Pirelli realiza con vistas a los neumáticos que utilizará la categoría a partir de 2027.

El pilarense trabajará martes y miércoles con el Alpine A526 en un programa completamente diseñado por el fabricante italiano. En estas pruebas no se buscan tiempos rápidos ni se realizan desarrollos del monoplaza, sino que el objetivo es recopilar información sobre compuestos, estructuras y comportamiento de las futuras cubiertas que serán homologadas en septiembre.

Colapinto sigue sumando kilómetros mientras la F1 descansa Franco Colapinto sigue acumulado kilómetros en Hungaroring. @AlpineF1Team La presencia de Colapinto en estos ensayos representa una nueva muestra de confianza por parte de Alpine. Habitualmente, las escuderías destinan a este tipo de trabajos a pilotos titulares o a corredores que consideran importantes dentro de sus proyectos deportivos, ya que el feedback técnico resulta fundamental para la evolución del producto.

El propio argentino se tomó con humor la situación y mostró en sus redes sociales una imagen de la pantalla de su auto, donde el equipo le colocó una playa caribeña para hacerlo sentir de vacaciones. "JAJAJAJ de tanto quejarme ME PUSIERON EN LA TELE UNA PLAYA EN EL CARIBE PARA HACERME SENTIR QUE LAS VACACIONES ESTÁN LLEGANDO. Nada más lejano de la realidad pero gracias, me imaginé tomando sol", escribió.