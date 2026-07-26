Una mala para Alpine: así quedaron las posiciones de la F1 tras el triunfo de Norris en el GP de Hungría

Alpine se fue del Hungaroring sin sumar puntos mientras que su rival directo logró cosechar una buena cantidad de unidades.

Lando Norris se quedó con el Gran Premio de Hungría y volvió a festejar en la Fórmula 1 después de una larga espera. El piloto de McLaren conquistó su 12ª victoria en la categoría y la primera de la temporada 2026, al imponerse en el Hungaroring por la 11ª fecha del campeonato. Max Verstappen terminó como escolta y Kimi Antonelli completó el podio.

El británico había partido desde la pole position, pero perdió el liderazgo apenas comenzó la carrera. Oscar Piastri aprovechó una mejor largada y se colocó al frente del pelotón durante buena parte de la prueba. Sin embargo, la estrategia de McLaren terminó siendo determinante y Norris recuperó la punta tras la secuencia de detenciones en boxes para no volver a cederla hasta la bandera a cuadros.

LANDO NORRIS WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!! #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/tYrJ7ZuI9C — Formula 1 (@F1) July 26, 2026 En el otro extremo de la parrilla, Franco Colapinto volvió a padecer las limitaciones del Alpine. El argentino, que había largado desde el 13° puesto, nunca encontró el ritmo necesario para meterse en la pelea por los puntos en un circuito donde adelantar resulta especialmente complicado.

El piloto de Pilar perdió dos posiciones respecto a su lugar de partida y cruzó la meta en el 15° puesto, cerrando otro fin de semana complicado para la escudería francesa. Su compañero Pierre Gasly tampoco pudo dar pelea y finalizó 12°, sin lograr ingresar al Top 10.

Franco Colapinto se fue del Hungaroring sin sumar puntos. X @AlpineF1Team Con este resultado, Alpine volvió a irse con las manos vacías y confirmó que sigue lejos del rendimiento esperado. Mientras tanto, Norris celebró un triunfo que lo vuelve a meter en la conversación por el campeonato y McLaren cerró un fin de semana redondo en Budapest, más allá de haber visto escapar un posible 1-2 tras el dominio inicial de Piastri.