La bronca de Franco Colapinto tras clasificar 13° en el GP de Hungría: "Estaba para más"

Colapinto terminó 13° en la qualy de Hungría y lamentó no haber podido pelear por un lugar en la Q3. Además, explicó qué lo perjudicó y ya piensa en la carrera.

Franco Colapinto se quedó con sensaciones encontradas tras la clasificación del Gran Premio de Hungría. Si bien logró meterse en la Q2 después de un viernes muy complicado, el piloto de Alpine terminó 13° y reconoció que el resultado lo dejó con un sabor amargo porque sentía que tenía ritmo para avanzar un paso más.

"Fue una buena recuperación. Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay", admitió el argentino, que apenas había podido completar tres vueltas durante la práctica libre 2 tras el accidente que sufrió y que ni siquiera participó de la FP1.

La bronca de Franco Colapinto tras la qualy en el GP de Hungría El pilarense explicó que esa falta de actividad condicionó la puesta a punto de su A526: "El auto está bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y, al no tener la posibilidad de cambiar cosas porque no hice la FP1, no pude dejar el setup como me gusta", señaló. Además, reveló que un problema con la temperatura de los neumáticos le hizo perder un tiempo valioso en el primer sector de su vuelta definitiva en la Q2.

X @SC_ESPN Pensando en la carrera, Colapinto dejó en claro cuál será la estrategia para intentar avanzar desde el 13° lugar de la grilla: "El objetivo está claro: vamos a intentar largar bien como siempre y después ir para adelante. Hacer una buena carrera es la clave acá; es difícil pasar, así que también será importante una buena gestión de gomas", sostuvo.