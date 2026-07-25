Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 13° en el GP Hungría: Lando Norris marcó la pole

Colapinto mostró un mejor ritmo, pero no le alcanzó y largará 13° este domingo en el Hungaroring. Por su parte, el campeón del mundo marcó la pole position.

Franco Colapinto largará desde el puesto 13° en el GP de Hungría.

Looking forward to the opportunities tomorrow pic.twitter.com/1p4Fwp6lRd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 25, 2026 El pilarense volvió a mostrar un buen nivel en una sesión muy ajustada y terminó a menos de dos décimas de su compañero Pierre Gasly, quien logró avanzar a la última tanda clasificatoria. Si bien no le alcanzó para ubicarse entre los diez mejores, Colapinto volvió a dejar buenas sensaciones con un A526 que continúa mostrando limitaciones frente a sus rivales directos.

Colapinto largará 13° y Lando Norris se quedó con la pole La definición por la pole position fue electrizante. Cuando parecía que Lewis Hamilton se quedaba con el mejor tiempo, Lando Norris apareció sobre la bandera a cuadros y le arrebató el primer lugar por apenas 12 milésimas. Charles Leclerc terminó tercero, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, ubicó su Mercedes en la cuarta posición.