Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 13° en el GP Hungría: Lando Norris marcó la pole
Colapinto mostró un mejor ritmo, pero no le alcanzó y largará 13° este domingo en el Hungaroring. Por su parte, el campeón del mundo marcó la pole position.
Franco Colapinto completó este sábado una sólida clasificación en el Gran Premio de Hungría. Después de haber podido girar con normalidad en la tercera práctica libre, el piloto argentino exprimió al máximo el rendimiento de su Alpine y finalizó 13°, quedando muy cerca de meterse en la Q3.
El pilarense volvió a mostrar un buen nivel en una sesión muy ajustada y terminó a menos de dos décimas de su compañero Pierre Gasly, quien logró avanzar a la última tanda clasificatoria. Si bien no le alcanzó para ubicarse entre los diez mejores, Colapinto volvió a dejar buenas sensaciones con un A526 que continúa mostrando limitaciones frente a sus rivales directos.
Colapinto largará 13° y Lando Norris se quedó con la pole
La definición por la pole position fue electrizante. Cuando parecía que Lewis Hamilton se quedaba con el mejor tiempo, Lando Norris apareció sobre la bandera a cuadros y le arrebató el primer lugar por apenas 12 milésimas. Charles Leclerc terminó tercero, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, ubicó su Mercedes en la cuarta posición.
El cierre de la clasificación también tuvo momentos de tensión. Max Verstappen protagonizó un trompo en su último intento, aunque evitó cualquier golpe contra las defensas, mientras que George Russell sufrió un inconveniente mecánico en su Mercedes y no pudo regresar a los boxes tras completar su vuelta, cerrando una jornada con más de un sobresalto antes de la carrera del domingo.
Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (RB)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Liam Lawson (RB)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocón (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Ollie Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alex Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Pérez (Cadillac)