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Franco Colapinto

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 13° en el GP Hungría: Lando Norris marcó la pole

Colapinto mostró un mejor ritmo, pero no le alcanzó y largará 13° este domingo en el Hungaroring. Por su parte, el campeón del mundo marcó la pole position.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto largará desde el puesto 13° en el GP de Hungría.

Franco Colapinto largará desde el puesto 13° en el GP de Hungría.

X @AlpineF1Team

Franco Colapinto completó este sábado una sólida clasificación en el Gran Premio de Hungría. Después de haber podido girar con normalidad en la tercera práctica libre, el piloto argentino exprimió al máximo el rendimiento de su Alpine y finalizó 13°, quedando muy cerca de meterse en la Q3.

El pilarense volvió a mostrar un buen nivel en una sesión muy ajustada y terminó a menos de dos décimas de su compañero Pierre Gasly, quien logró avanzar a la última tanda clasificatoria. Si bien no le alcanzó para ubicarse entre los diez mejores, Colapinto volvió a dejar buenas sensaciones con un A526 que continúa mostrando limitaciones frente a sus rivales directos.

Colapinto largará 13° y Lando Norris se quedó con la pole

La definición por la pole position fue electrizante. Cuando parecía que Lewis Hamilton se quedaba con el mejor tiempo, Lando Norris apareció sobre la bandera a cuadros y le arrebató el primer lugar por apenas 12 milésimas. Charles Leclerc terminó tercero, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, ubicó su Mercedes en la cuarta posición.

El cierre de la clasificación también tuvo momentos de tensión. Max Verstappen protagonizó un trompo en su último intento, aunque evitó cualquier golpe contra las defensas, mientras que George Russell sufrió un inconveniente mecánico en su Mercedes y no pudo regresar a los boxes tras completar su vuelta, cerrando una jornada con más de un sobresalto antes de la carrera del domingo.

Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Arvid Lindblad (RB)
  10. Nico Hulkenberg (Audi)
  11. Liam Lawson (RB)
  12. Pierre Gasly (Alpine)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  15. Esteban Ocón (Haas)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Ollie Bearman (Haas)
  18. Carlos Sainz (Williams)
  19. Alex Albon (Williams)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

El minuto a minuto de Colapinto en la clasificación del GP de Hungría

Lando Norris se queda con la pole position en Hungría

El vigente campeón del mundo arrasó durante toda la jornada del sábado y lo confirmó con un tiempazo de 1:17.207 que le permitió marcar la pole position y largar 1° en el Hungaroring. Hamilton lo hará 2° mientras que Leclerc y Antonelli estarán en la segunda fila.

Los eliminados en Q2

11 - Nico Hulkenberg (Audi)

12 - Pierre Gasly (Alpine)

13 - Franco Colapinto (Alpine)

14 - Gabriel Bortoleto (Audi)

15 - Esteban Ocon (Haas)

16 - Fernando Alonso (Aston Martin)

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 13° en el GP Hungría

Franco Colapinto mejoró su tiempo (1:19.027), pero no le alcanzó para meterse en la Q3 por lo que largará 13° en el Hungaroring. Además, Gasly tampoco pudo avanzar y largará 12°.

Hamilton hace el mejor tiempo y Antonelli se queja: "Tengo cero grip"

El inglés hizo un tiempo de 1:17.931 para ponerse primero, a dos décimas y fracción del italiano, que quiere la pole y se queja por el balance del Mercedes. Gasly y Colapinto caen a los puestos 11 y 12, afuera de Q3, pero en la mejor posición de largada posible

Franco Colapinto marcó su primer tiempo en la Q2 y no le alcanza para meterse en el top 10

Colapinto cerró una vuelta de 1:20.266, a solo 14 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tampoco se está metiendo en la Q3.

Bandera verde: arrancó la Q2

Fernando Alonso se mete rápidamente a la pista, en su primera vez en esta parte de la sesión clasificatoria. Son 15 minutos para meterse entre los 10 mejores.

Los eliminados en Q1

17 - Oliver Bearman (Haas)

18 - Carlos Sainz (Williams)

19 - Alex Albon (Williams)

20 - Lance Stroll (Aston Martin)

21 - Valtteri Bottas (Cadillac)

22 - Sergio Pérez (Cadillac)

Colapinto y Gasly se metieron en la Q2

Con un tiempo de 1:19.771, el piloto argentino avanzó a la próxima instancia de la prueba de clasificación en Hungría. Además, su compañero de equipo también avanzó.

Lando Norris se ilusiona con la pole

El campeón del mundo hizo un registro de 1:18.277, casi cuatro décimas más veloz que Verstappen. Colapinto volvió al box; está 13°.

Buen tiempo de Colapinto

En su primer giro rápido en la Q1, Franco Colapinto marcó un buen tiempo (1:20.261) que lo metió dentro del top 10 y lo acerca a la próxima instancia de la qualy.

Hamilton marca el ritmo en la Q1

El siete veces campeón del mundo marcó un gran tiempo de 1:18.730 que le alcanzará para meterse en la Q2 sin tener que dar otra vuelta.

Bandera verde: comenzó la Q1

Son 18 minutos para buscar el mejor tiempo a una vuelta.

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