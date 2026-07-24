Video: el fuerte accidente de Franco Colapinto en la práctica libre 2 del GP de Hungría

Colapinto perdió el control en la curva 14 del circuito, impactó contra las protecciones y rompió el alerón trasero. Afortunadamente, salió ileso del accidente.

Susto para Colapinto: chocó contra las defensas, pero está fuera de peligro.

El Gran Premio de Hungría comenzó de la peor manera para Franco Colapinto. Luego de ceder su monoplaza al piloto reserva Paul Aron durante la primera práctica libre, el argentino protagonizó un accidente en la segunda sesión de entrenamientos y no pudo completar el programa previsto por Alpine.

El piloto de 23 años estaba realizando su primera vuelta rápida con neumáticos blandos cuando perdió el control de su Alpine A526 en la última curva del Hungaroring. El auto hizo un trompo y terminó impactando con la parte trasera contra las barreras de contención, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la actividad en pista.

Colapinto se accidentó en Hungría y preocupa a Alpine antes de la clasificación X @F1 Las imágenes de la transmisión mostraron que Colapinto perdió adherencia en uno de los sectores más exigentes del circuito. A pesar de la violencia del golpe, el argentino se bajó por sus propios medios y desde la organización confirmaron rápidamente que no sufrió consecuencias físicas.

El impacto provocó daños importantes en el monoplaza. Alpine detectó la rotura del alerón trasero y comenzó una revisión exhaustiva de la caja de cambios y otros componentes para evaluar el alcance de las reparaciones necesarias antes de la tercera práctica libre.

Cómo venía la FP2 para Franco Colapinto antes del accidente Franco Colapinto no estuvo en la primera práctica libre del GP de Hungría y en la FP2 sufrió un accidente. @AlpineF1Team Antes del accidente, Colapinto había completado 11 vueltas y registrado un mejor tiempo de 1m22s531 con neumáticos medios. Sin embargo, la falta de rodaje ya era una desventaja para el argentino, que no había participado de la FP1 debido a que el equipo le dio la oportunidad de girar a Paul Aron.