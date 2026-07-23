Franco Colapinto, al límite: sus ácidos comentarios contra España por la final perdida de Argentina

En la previa al Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto habló de la definición del Mundial 2026, lanzó fuertes chicanas y tuvieron que frenarlo. El video.

Pasaron apenas unos días de la final del Mundial 2026 y Franco Colapinto dejó en claro que todavía no logró digerir la derrota de la Selección argentina ante España. En la previa del Gran Premio de Hungría, el piloto de Alpine fue consultado por el tema y casi se le sale la cadena.

El pilarense, fana de Boca y futbolero de alma, no ocultó su fastidio al recordar el 1-0 sufrido por la Scaloneta en Nueva Jersey. Lejos de esquivar el tema, lanzó varias frases con las que evidenció que la herida sigue abierta.

Las fuertes chicanas de Franco Colapinto a España "Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente...", soltó en diálogo con el periodista Juan Fossaroli en ESPN.

Pero eso fue solo la introducción, porque acto seguido apuntó directamente contra los simpatizantes españoles con una serie de comentarios cargados de ironía. "Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y ni les prendía fuego", disparó sin vueltas.