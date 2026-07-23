Coudet no estará en el banco de suplentes de River en el debut ante Barracas en el Monumental: el motivo y quién lo reemplazará

River ya sabe que no podrá contar con Eduardo Coudet para el inicio del Torneo Clausura, que será este sábado frente al Guapo. Los detalles.

Presionado y con la soga al cuello. Así llega River al inicio del Torneo Clausura, donde este sábado recibirá a Barracas Central con la herida abierta después de lo que fue el papelón en la Copa Argentina. Y, para colmo, habrá un condicionante extra: la ausencia de Eduardo Coudet.

Si bien el Chacho estará presente en el Monumental para conducir al equipo en el debut, no podrá hacerlo desde el banco de suplentes. ¿El motivo? El entrenador todavía debe cumplir la sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA por aquella explosiva reacción contra el árbitro Yael Falcón Pérez, a quien insultó de arriba abajo tras la final del Apertura que consagró a Belgrano en Córdoba. "Sos un hijo de p..., nos cag.... Es una vergüenza, sos un ladrón", consta que le dijo según el informe del árbitro.

La reacción de Coudet contra Falcón Pérez en la final con Belgrano ESPN La sanción que deberá cumplir el Chacho Coudet en el inicio del Clausura El posterior descargo y pedido de disculpas de Coudet hizo que el castigo sea más leve, pero de igual manera no quedó absuelto: recibió dos fechas suspensión, de cumplimiento efectivo y sin la posibilidad de abonar una multa económica.

En ese contexto, y salvo que a último momento se anuncie una amnistía (hay varios antecedentes previos), el Chacho no estará dando indicaciones a un costado de la línea de cal. Lo reemplazará su nuevo ayudante: Ariel Broggi, quien en marzo fue despedido de su cargo como DT de Gimnasia de Mendoza y hace algunas semanas se sumó al cuerpo técnico de River.

Eso sí, no hay dudas de que Coudet dirá presente en el Monumental para el estreno frente al Guapo -seguramente ubicado en la zona de palcos- y estará en constante contacto con Broggi para tomar todas las decisiones.