Bombazo en Brasil: la inesperada revelación sobre Carlo Ancelotti que sacude a la selección tras el Mundial

Una noticia que surgió en las últimas horas llenó de preocupación a Brasil en lo que respecta al futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. ¿Qué pasó?

Cuando el clima en Brasil parecía haberse calmado después del fracaso en el Mundial 2026, una noticia volvió a generar extrema preocupación y, sobre todo, incertidumbre. La misma tiene que ver con Carlo Ancelotti, y surge nada menos que desde su país de origen.

El actual entrenador de la Verdeamarela aparece como uno de los candidatos que analiza la Federación Italiana de Fútbol para hacerse cargo de la Azzurra. La revelación la hizo Paolo Maldini, director deportivo de la selección europea, quien durante una conferencia de prensa en Milán soltó una frase bomba.

Bombazo: Ancelotti recibió el llamado de la Selección de Italia "Han identificado a uno de nuestros objetivos (Pep Guardiola), pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía lógico empezar por los mejores entrenadores del mundo. Ahora debemos comprobar su disponibilidad", sentenció el histórico exdefensor. Su respuesta tomó por sorpresa a todos ya que nadie le había mencionado el nombre de Carletto, que previo a la Copa del Mundo firmó una extensión con Brasil hasta 2030.

Paolo Maldini reveló contactos con Ancelotti en la búsqueda del nuevo entrenador de Italia. Consultado sobre los tiempos para resolver la búsqueda de Italia, Maldini vitó poner una fecha límite. "Lo ideal sería nombrar al nuevo seleccionador esta misma semana, pero es más importante esperar a la persona que realmente queremos. Hay urgencia, aunque tampoco tanta", sostuvo.

Además, destacó el desafío que representa tomar el proyecto de una selección histórica que busca resurgir. "Siento una enorme responsabilidad. Es un proyecto ambicioso y cuando Italia te llama es muy difícil decir que no. Todos tienen ganas de participar en esta renovación", afirmó.