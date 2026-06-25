El inesperado gesto de Ancelotti que revolucionó a Brasil antes del partido con Escocia: "Con honor, soy parte de este país"

Carlo Ancelotti volvió a ganarse el cariño de los hinchas brasileños con una imagen que recorrió el mundo en la previa del último partido de la fase de grupos.

El gesto de Carlo Ancelotti dio la vuelta al mundo y conquistó a los torcedores brasileños.

La selección de Brasil afrontó ante Escocia un partido clave para asegurar el primer puesto del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de lo que ocurrió dentro del campo de juego, una escena protagonizada por Carlo Ancelotti se llevó todas las miradas antes del inicio del encuentro.

Durante la ceremonia de los himnos, las cámaras enfocaron al entrenador italiano mientras acompañaba la interpretación del himno nacional brasileño. Aunque todavía está adaptándose al idioma, Ancelotti sorprendió al entonar y seguir las estrofas junto a los futbolistas y los miles de hinchas presentes en el estadio.

Carlo Ancelotti sorprendió al cantar el himno de Brasil y se ganó a los hinchas Ancelotti sorprendió al cantar el himno de Brasil y se ganó a los hinchas DSports Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una gran repercusión en Brasil. Muchos fanáticos destacaron el compromiso del exentrenador del Real Madrid con la selección y valoraron el respeto mostrado hacia la cultura y los símbolos del país que dirige desde hace apenas unos meses.

La escena cobró aún más relevancia porque el propio Ancelotti había reconocido recientemente las dificultades que tenía para aprender portugués. Sin embargo, eso no le impidió prepararse para acompañar uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro.