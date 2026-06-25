La contundente advertencia de Carlo Ancelotti tras la clasificación de Brasil: "Ahora jugamos como un equipo"

Luego de golear 3-0 a Escocia, asegurarse el primer puesto de su grupo y la clasificación a 16vos, Ancelotti envió un mensaje contundente sobre la Canarinha.

Brasil necesitaba una actuación convincente y la encontró en el momento justo. La goleada por 3-0 frente a Escocia no solo le permitió quedarse con el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026, sino también recuperar confianza de cara a los cruces decisivos. Con Neymar nuevamente disponible y un Vinícius encendido, la Verdeamarela mostró una versión mucho más sólida que en sus primeras presentaciones.

Por eso, Carlo Ancelotti eligió mirar más allá del resultado. El entrenador italiano valoró especialmente la evolución colectiva de su equipo y dejó una frase que refleja su satisfacción con el rendimiento mostrado: "Ahora estamos jugando como un equipo". Para el DT, Brasil comenzó a encontrar una identidad más confiable en una competencia donde los detalles marcan la diferencia.

La contundente advertencia de Carlo Ancelotti tras la clasificación de Brasil X @SkySports De todos modos, el técnico evitó caer en la euforia. Si bien destacó la mejora general, remarcó que todavía existen aspectos por corregir: "No estamos perfectos, tenemos cosas por mejorar", aseguró, antes de señalar que pretende una selección con mayor velocidad en la circulación cuando domina la posesión.

Ancelotti también puso el foco en la reducción de errores, uno de los puntos que más preocupaban tras el empate en el debut frente a Marruecos: "Estoy contento porque el equipo mejoró mucho, ahora estamos sólidos", sostuvo el ex entrenador del Real Madrid, convencido de que Brasil empieza a construir una base firme para afrontar la etapa eliminatoria.