Coudet apuntó contra Juan Pablo Varsky en plena conferencia: "Cuando vienen los cachetazos se analiza de otra manera"

Eduardo Coudet aprovechó una pregunta para dejarle un vuelto al reconocido comentarista por una polémica que rodeó al mundo River.

El 2-0 ante Argentinos Juniors no sólo significó un alivio para River. También permitió que Eduardo Coudet llegara a la conferencia de prensa con otra energía, después de una semana marcada por las críticas y una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, se mostró muy picante y decidido a ir al hueso.

Minutos antes de su fuerte discusión con un periodista partidario, al entrenador del Millonario le consultaron por la posición en la que viene utilizando a Joaquín Freitas. Coudet no solo que no coincidió con el análisis, sino que además aprovechó la situación para recordar la polémico instalada alrededor de Juan Pablo Varsky tras la derrota ante Tigre de la fecha pasada.

Coudet se sumó a las críticas contra Juan Pablo Varsky “El comentarista dice que lo usé de carrilero. Analizan mucho y a veces analizan positivamente, pero cuando vienen los cachetazos se analiza de otra manera", apuntó en primer término, en clara referencia al comunicador de TNT Sports, quien durante la semana también había recibido un palito de Stefano Di Carlo.

"Ese mismo comentarista dijo que no fue penal”, disparó Coudet. La referencia, claro, está vinculada a que Varsky durante aquel encuentro frente al Matador había considerado que la infracción sobre Ángel Correa no debía ser sancionada como penal, lo que generó un estallido en el mundo River.