Di Carlo se sumó a las críticas de hinchas de River a Juan Pablo Varsky con una frase polémica

Lejos de esquivar una insólita pregunta, el presidente de River lanzó un ácido comentario que escondió un palazo para el reconocido comentarista. Qué dijo.

La derrota de River ante Tigre, más allá de haber profundizado la crisis, abrió una fuerte polémica alrededor de Juan Pablo Varsky, después de que opinara que no vio infracción a Ángel Correa en el que todo el mundo millonario reclamó penal. Lo que nadie se esperaba, sin embargo, era que Stefano Di Carlo tomara partida propia respecto al tema que indignó a los hinchas millonarios.

Durante la transmisión del partido, el comentarista respaldo la decisión del árbitro y sostuvo que no hubo falta dentro del área cuando el delantero de River estaba a punto de definir mano a mano con el arquero del Matador. Ese comentario generó una ola de críticas en redes, al punto de que el periodista tuvo que realizar un descargo en el que, además, reconfirmó su postura.

El filoso comentario de Di Carlo sobre las transmisiones de River: ¿mensaje para Varsky? En ese contexto, a Di Carlo le preguntaron directamente por la situación. “¿Te preocupa o es un tema de agenda el poco sentido de pertenencia que hay con el club en las transmisiones?”, fue la consulta que recibió de un periodista, en más o menos palabras. Lejos de bajarle el tono a la polémica, el presidente vinculó el episodio con sus fuertes cuestionamientos al arbitraje argentino.

“Es lo que vemos todos, como lo que hablábamos de lo arbitral”, disparó. Y al instante soltó otra frase para agregarle más leña al fuego: "Es una situación increíblemente rara, nada más".