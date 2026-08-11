Dibu Martínez se perderá una importante final con el Aston Villa: los motivos y qué título se disputa

El Aston Villa dará inicio a la temporada 2026/27 con la chance de levantar un nuevo trofeo y lo hará sin la presencia del arquero de la Selección.

Después de un Mundial intenso y frustrante, sobre todo desde lo personal, Emiliano Martínez disfruta de sus últimos días de relax. A tres semanas de la final perdida ante España, el arquero de la Selección argentina todavía no volvió al ruedo pese a que el Aston Villa se encuentra a horas de iniciar oficialmente la temporada. ¿La particularidad? Lo hará en una definición por un título.

La final que se perderá el Dibu Martínez El equipo inglés se enfrentará este miércoles al PSG por la Supercopa de Europa, el parttido que pondrá cara a cara al campeón de la última Champions League y al ganador de la Europa League. La definición se jugará en Salzburgo, Austria, desde las 16:00 (hora de Argentina), y el arco de los Villanos tendrá otro dueño: el neerlandés Marco Bizot.

El Dibu aprovechó el mini receso para descansar y recargar energías, mientras en el medio también se definía su futuro. La Juventus se interesó en él, pero las altas pretensiones del Aston Villa (lo tasaron en 15 millones de euros) terminaron frustrando una negociación que parecía avanzada.

Dibu Martínez durante el Mundial 2026. EFE Las vacaciones del arquero argentino y cómo sigue su recuperación Primero pasó por Mar del Plata, su ciudad natal, y luego viajó a Portugal, donde se mostró relajado junto a un amigo mientras disfrutaba de una jornada de pesca en el mar. Pero su ausencia, además, se explica por otro factor más complejo: la fractura en uno de sus dedos de la mano.

El campeón del mundo y bicampeón de América continúa recuperándose de aquella grave lesión que casi lo deja afuera del Mundial y por la que se entrenó apartado durante gran parte del torneo. De igual manera, en Birmingham esperan que pueda reincorporarse pronto y ponerse a punto para el comienzo de la Premier League.