Estallido en Newell's con Pipa Benedetto: jugó 9 partidos, no hizo goles y reclama una deuda millonaria

Darío Benedetto acudió a la Justicia para demandar a Newell's por una impactante cifra que habría acordado al momento de su rescisión en 2025. Los detalles.

Newell's Old Boys no tiene paz. Al flojo presente futbolístico y la alarmante situación económica se le sumó un problema inesperado: Darío Benedetto demandó a la institución rosarina por una deuda que vuelve a movilizar las arcas del club.

El paso del Pipa por la Lepra fue breve y estuvo muy lejos de ser el esperado. Llegó a mediados de 2025, por expreso pedido del Ogro Fabbiani, con la ilusión de convertirse en una pieza importante del ataque rojinegro. Pero entre lesiones, malos resultados y poca continuidad, su experiencia terminó siendo para el olvido: estuvo cuatro meses en los que apenas disputó nueve partidos oficiales, se perdió muchos otros y no convirtió goles.

Para colmo, Benedetto tuvo una oportunidad inmejorable para romper esa sequía, pero falló un penal clave ante Belgrano que terminó de sentenciar su futuro. Después, con la llegada de Lucas Bernardi al interinato, el ex Boca fue apartado del plantel y terminó acordando su salida de manera anticipada, para luego seguir su carrera en Barcelona de Ecuador.

Darío Benedetto disputó nueve partidos en Newell’s, no convirtió goles y rescindirá su contrato para buscar nuevo club. @pipabenedetto El millonario monto que Benedetto le reclama a Newell's El problema, sin embargo, no terminó ahí. Según trascendió en Rosario, el acuerdo de rescisión contemplaba el pago de salarios que Newell’s mantenía pendientes hasta enero de este año. El tema es que desde el entorno del futbolista sostienen que el club no habría abonado siquiera el equivalente a un sueldo completo. Por eso, el Pipa decidió recurrir a la vía legal para reclamar lo que considera que todavía le deben.