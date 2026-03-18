Las declaraciones bomba de Frank Darío Kudelka, DT de Newell's, tras el 0-5 ante Lanús: de "estoy shockeado" a "me avergüenza"

Newell’s sigue sin poder salir del fondo del pozo y en su visita a Lanús complicó aún más su delicado presente. El equipo por Frank Darío Kudelka estuvo irreconocible dentro del campo de juego y fue vapuleado por 5-0 por el campeón de la Recopa Sudamericana.

El flojo partido de sus futbolistas hizo que el entrenador, quien fue muy autocrítico, no se guardara nada en la conferencia de prensa y allí lanzó unas declaraciones bombas contra sus dirigidos que generaron revuelo en las redes sociales.

"No presentamos batalla y estas cosas se pagan con equipos de esta envergadura. Yo vislumbraba que habíamos progresado en el partido anterior, hoy sucumbimos en lo individual y colectivo. Hace 15 días que estoy a cargo. No pensaba que esto podía pasar., no con esta postura. Es algo que como entrenador... Siento vergüenza porque no puedo aceptar que mi equipo juegue de esta manera”, comenzó el DT de Newell's .

“Puede ser superado, pero con ideales colectivos. No tengo mucho más que decir, cuestiones tácticas no hay. Digo que no soy hincha de Newell's , pero sé en la institución que estoy. Esto me saca de mis cabales, hablo con tranquilidad. No podemos jugar un partido así con esta camiseta. Podés perder, pero no jugar un partido así", continuó.

“Fue una vergüenza lo que hicimos en la cancha, no estamos a la altura de la camiseta que vestimos. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la Argentina, pero perder así es inadmisible. No pusimos el alma en la cancha”, añadió.

Las declaraciones bomba de Kudelka, DT de Newell's, tras el 0-5 ante Lanús @SC_ESPN

Kudelka cargó contra los jugadores de Newell’s

Por otro lado, Kudelka aseguró que hizo todo lo posible por intentar revertir el resultado (0-3 al entretiempo), pero que los jugadores tienen que poner de su parte porque solo él no puede: “Mago no soy. El alma por la camiseta la tenemos que poner cada uno de nosotros en el lugar que te toca. Debemos saber en qué lugar estamos, debemos saber la historia de la institución. Esto se lo dije a mis jugadores. No tiro en cana a nadie. Me involucro. Podría mirar para otro lado y decir que estoy hace dos semanas, pero no va en mí, no es mi esencia. Hay una difícil misión de llegar a la otra orilla, la terminación este campeonato”, señaló.

“Verdaderamente estoy con un equipo que no lo podes hacer reaccionar. Es muy visible eso. Tampoco abundaría en detalles de irrespetuosidad hacia nosotros mismos. Pero sí algo criterioso y claro: no podés jugar de esta manera. No hay argumentos ni fundamentos. No voy al extremo de la violencia. Estoy para dar la cara, si no me quedo en el vestuario y digo que estoy resfriado. Redoblo lo que dije, va a ser muy difícil. Si es que llegamos, lo digo entre comillas, a las tantísimas fechas que faltan. Hablo desde la otra orilla, hay que reestructurar, mientras tanto hay que competir, pero no de esta manera”, agregó.

image Newell's atraviesa un presente más que difícil y delicado. X @Newells

"No estoy abatido, estoy shockeado. Esperaba un partido difícil, por lo que dije del rival, lo que considero, uno de los mejores del fútbol argentino. Pero no ameritaba jugar de esta manera, eso me shockeó un poco. El rival te puede hacer cometer un error, pero persistir en el error es porque estamos bajo un aspecto atencional muy bajo, no entendimiento de los momentos del equipo y de toma de decisiones individuales y colectivas con mucha repetición de errores, en forma constante”, mencionó.

“Yo hoy vi un equipo, que me hago cargo, cuando a vos no te salen las cosas y el otro te supera tenés que correr más, tenés que agruparte mejor. Necesitás enjundia y valentía para tomar decisiones y para no equivocarte. Hoy vi que ante el primer cimbronazo el equipo se retira. Antes el equipo reaccionó tras los goles rivales, hoy se entregó ante el primer revés. Eso es el foco más puntual", cerró.