¡Bombazo total! Un ídolo de Boca, a un paso de ser el nuevo DT de San Lorenzo

Tras la salida de Damián Ayude de San Lorenzo, pica en punta para reemplazarlo una de las mayores glorias históricas de Boca.

Tras la lapidaria derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia este lunes en el Nuevo Gasómetro, Damián Ayude dejó de ser el director técnico de San Lorenzo. La noticia se conoció este martes por la mañana y abre una gran incertidumbre a menos de un mes del inicio de la Copa Sudamericana y de los playoffs del Apertura.

La dirigencia provisional del Ciclón debe definir un nuevo entrenador que pueda hacerse cargo del equipo en una etapa clave del semestre y con la elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina (el 30 de mayo). A lo largo del día sonaron algunos nombres como Hernán Crespo, Néstor Gorosito y Ramón Díaz, entre otros. Sin embargo, apareció en escena nada menos que uno de los máximos ídolos históricos de Boca Juniors, que pica en punta para quedarse con el puesto.

Martín Palermo, muy cerca de ser entrenador de San Lorenzo Martín Palermo DT de Fortaleza Palermo, de último paso por Fortaleza, habló este lunes con la dirigencia de San Lorenzo. @FortalezaEC Se trata de Martín Palermo, de último paso por el Fortaleza de Brasil, con quien hoy se reunieron los directivos azulgranas. Según trascendió, las charlas que mantuvieron fueron muy positivas y en Boedo son optimistas de poder llegar a un acuerdo y anunciar su contratación en las próximas horas.

Si bien sus experiencias recientes lo respaldan, a los hinchas de San Lorenzo no parece hacerles mucha gracia que una figura tan identificada con el Xeneize se haga cargo del primer equipo del club. Para colmo, el Titán les hizo pasar fuertes dolores de cabeza durante su etapa de jugador y los tuvo como unas de sus víctimas favoritas con 12 goles convertidos.