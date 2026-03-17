¡Bombazo en San Lorenzo! Damián Ayude dejó de ser el DT tras la durísima derrota por 5-2 ante Defensa

Luego de la histórica caída por 5-2 frente al Halcón de Varela, el presidente de San Lorenzo le comunicó al DT que no seguirá en su cargo.

San Lorenzo sigue sin levantar cabeza. Luego de cosechar tres empates al hilo, el Ciclón dirigido por Damián Ayude recibió un golpe histórico ante su gente: cayó por ¡5-2! ante Defensa y Justicia, los jugadores y el CT se fueron silbados y el clima cada vez está mas tenso.

La bronca de los hinchas se manifestó adentro y afuera de la cancha y el principal apuntado por todos era el DT. Sin embargo, en conferencia de prensa, Ayude fue contundente y aseguró que no pensaba renunciar: "No, obviamente que no pienso en dar un paso al costado. Mañana (por este martes) ya está programado el entrenamiento y siempre somos optimistas de que vamos a revertir la situación", afirmó.

A pesar de sus declaraciones, este martes por la mañana, Leandro Alves, periodista que sigue el día a día de San Lorenzo en ESPN, confirmó la noticia de que Damián Ayude no seguirá siendo el entrenador del cuadro azulgrana: "Habló Pablo Barrientos con Ayude y después se sumó Sergio Costantino (el presidente transitorio). Allí le confirmaron que no iba a seguir siendo el DT de San Lorenzo por decisión de la dirigencia, quienes lo cesaron de su cargo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2033880261377560976&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN - ÚLTIMO MOMENTO: ¡DAMIÁN AYUDE DEJÓ DE SER DT DE SAN LORENZO! Así lo contó @lea_alves



#SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3qvRbFKvXe — SportsCenter (@SC_ESPN) March 17, 2026 Damián Ayude dejó de ser el DT de San Lorenzo Tras la reunión con Costantino y Pablo Barrientos, Ayude se despidió de los futbolistas con muchas lágrimas en sus ojos y ahora, Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, se hará cargo del primer equipo de manera interina hasta que el club contrate a otro director técnico. Además, tendrá que ponerse a trabajar lo antes posible debido a que este viernes a las 21:15 en el Estadio Centenario de Quilmes, el equipo del Bajo Flores hará su estreno en la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón de Neuquén, cuadro que milita en el Federal A.

Los números de Ayude como DT de San Lorenzo La decisión de la dirigencia de San Lorenzo se debe al pésimo arranque de temporada, ya que en lo que va del año, el Ciclón disputó 10 partidos y solo pudo ganar 3 (Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto). En los 7 restantes se repartieron 3 derrotas (Lanús, Huracán y Defensa y Justicia) y 4 empates (Unión Instituto, Talleres y Boca). Además, el conjunto azulgrana lleva cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria.