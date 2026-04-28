La noche de Neymar vs. San Lorenzo: ovación, golpes, patadas y participación clave en el golazo de Santos

Neymar completó los 90 minutos en el empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro y su presencia en cancha no pasó desapercibida. Así fue su partido.

Neymar volvió a jugar en Argentina luego de 11 años y su visita no fue para nada discreta.

La presencia de Neymar le agregó un condimento muy especial al duelo entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana. El crack brasileño dijo presente en la visita de su equipo al Nuevo Gasómetro y dejó varias perlitas desde el arranque del partido hasta el pitazo final.

Así fue el partido de Neymar en su visita al Nuevo Gasómetro Incluso antes de que rodara la pelota, el 10 del Peixe ya había conquistado al público blaugrana. Durante la entrada en calor, se acercó especialmente a saludar a un grupo de hinchas ubicados en el sector para personas en silla de ruedas. El gesto generó la primera gran ovación de la noche, que nació en las plateas y se expandió hasta el sector de las populares.

Ya dentro del match, y luego de hacer emocionar hasta las lágrimas al nene que lo acompañó de la mano en el ingreso de los equipos al campo de juego, Ney protagonizó una de las primeras acciones que encendieron las alarmas: cayó al suelo tras recibir un fuerte rodillazo en la nuca de Matías Reali. Tras la atención médica, el brasileño se recuperó y siguió en cancha sin inconvenientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049254179349139822&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ LO TRATAN A NEYMAR EN EL BAJO FLORES!



El capitán de Santos quedó en el piso tras un rodillazo de Matías Reali en la cabeza.



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El ex Barcelona y PSG también tuvo un cruce con el arquero Orlando Gill, que terminó con él en el piso, y hasta estuvo a nada de ganarse la amarilla por un patadón al Perrito Barrios que el árbitro le terminó perdonando.