La noche de Neymar vs. San Lorenzo: ovación, golpes, patadas y participación clave en el golazo de Santos
Neymar completó los 90 minutos en el empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro y su presencia en cancha no pasó desapercibida. Así fue su partido.
La presencia de Neymar le agregó un condimento muy especial al duelo entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana. El crack brasileño dijo presente en la visita de su equipo al Nuevo Gasómetro y dejó varias perlitas desde el arranque del partido hasta el pitazo final.
Así fue el partido de Neymar en su visita al Nuevo Gasómetro
Incluso antes de que rodara la pelota, el 10 del Peixe ya había conquistado al público blaugrana. Durante la entrada en calor, se acercó especialmente a saludar a un grupo de hinchas ubicados en el sector para personas en silla de ruedas. El gesto generó la primera gran ovación de la noche, que nació en las plateas y se expandió hasta el sector de las populares.
Ya dentro del match, y luego de hacer emocionar hasta las lágrimas al nene que lo acompañó de la mano en el ingreso de los equipos al campo de juego, Ney protagonizó una de las primeras acciones que encendieron las alarmas: cayó al suelo tras recibir un fuerte rodillazo en la nuca de Matías Reali. Tras la atención médica, el brasileño se recuperó y siguió en cancha sin inconvenientes.
El ex Barcelona y PSG también tuvo un cruce con el arquero Orlando Gill, que terminó con él en el piso, y hasta estuvo a nada de ganarse la amarilla por un patadón al Perrito Barrios que el árbitro le terminó perdonando.
Su momento más determinante llegó a los 32 minutos del primer tiempo: Neymar encaró por la izquierda, dejó atrás a Nicolás Tripichio y metió un centro rasante. La jugada siguió con el taco de Benjamín Rollheiser y terminó en el gol de Gabigol, que selló el empate para Santos.
En el complemento bajó un poco su influencia y hasta fue molestado con un láser desde la tribuna, pero igual completó los 90 minutos. Tras el final, la gente San Lorenzo volvió a rendirse ante su figura: hubo aplausos, un hincha que se metió a la cancha para saludarlo y un Ney que se fue agradecido, con la camiseta de Ezequiel Herrera sobre los hombros. Completito...