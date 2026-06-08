Horas decisivas para Neymar: se hará nuevos estudios a menos de una semana del debut mundialista

Neymar, ausente en el último amistoso con Egipto en Cleveland, se someterá a nuevos chequeos para constatar la evolución de su lesión en la pantorrilla.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza y en Brasil todas las miradas siguen apuntando a Neymar. A apenas cinco días del debut frente a Marruecos, la gran figura de la Canarinha volverá a someterse a estudios médicos para conocer con precisión cómo evoluciona la lesión muscular que arrastra en la pantorrilla derecha y que mantiene en vilo al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Desde su llegada a la concentración en Estados Unidos, el delantero de Santos no pudo entrenarse a la par de sus compañeros. El futbolista continúa realizando tareas diferenciadas entre el gimnasio y el campo de juego mientras avanza con un plan específico de recuperación diseñado para acelerar su puesta a punto antes del inicio de la Copa del Mundo.

Neymar se someterá a estudios para definir su presencia en el debut de Brasil Ancelotti sabía desde un principio que Neymar no llegaba en plenitud física. Aun así, decidió incluirlo en la lista definitiva de convocados con la esperanza de recuperarlo a tiempo para la competencia. La apuesta sigue vigente, aunque el margen de maniobra se reduce a medida que se acerca el estreno mundialista y la incertidumbre continúa siendo protagonista.

image Neymar sigue entrenándose y poniéndose a punto para llegar al debut de Brasil frente a Marruecos. EFE

Durante el último fin de semana, el atacante ni siquiera viajó junto al plantel para disputar el amistoso frente a Egipto. Permaneció en la concentración trabajando intensamente bajo la supervisión de médicos, preparadores físicos y fisioterapeutas. Parte de ese proceso incluyó sesiones en equipamiento de última tecnología utilizado habitualmente en tratamientos de rehabilitación de alto rendimiento.