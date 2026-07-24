Video: el quite de Leandro Paredes ante O'Higgins que hizo acordar a una acción inolvidable del Mundial

Paredes fue la figura en la victoria de Boca sobre O'Higgins. Además de asistir a Merentiel en el gol, protagonizó una recuperación que recordó a la de Egipto.

Paredes volvió a lucirse con una recuperación clave y los hinchas la compararon con una jugada clave del Mundial 2026.

Leandro Paredes fue la figura en la victoria de Boca sobre O'Higgins. Además de asistir a Miguel Merentiel en el único gol de la noche, protagonizó una recuperación defensiva que rápidamente se volvió viral por su parecido con una jugada que había realizado con la camiseta de la Selección argentina en el reciente Mundial 2026.

A los 53 minutos del segundo tiempo, O'Higgins armó una buena acción colectiva desde el fondo y parecía encontrar espacios para llegar con peligro al área de Boca. Sin embargo, cuando Bryan Rebollo se disponía a avanzar, apareció Paredes con una barrida precisa para cortar el ataque.

Leandro Paredes volvió a lucirse con una recuperación clave El quite de Paredes contra OHiggins que trajo recuerdos de Argentina-Egipto. ESPN La jugada despertó rápidamente la reacción de los hinchas en las redes sociales, que la compararon con una acción clave del mediocampista durante el Mundial 2026. En aquel encuentro ante Egipto, con el marcador 2-2 y el tiempo reglamentario cumplido, el volante evitó una contra que podía terminar en gol al interceptar un pase de Omar Marmoush cuando la Selección argentina quedaba expuesta.

Aquella recuperación fue celebrada como un gol por sus compañeros y los fanáticos argentinos, ya que resultó determinante para que el equipo de Lionel Scaloni siguiera con vida en un partido que luego terminaría ganando.